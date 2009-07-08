Німці не завели на Луценка справу лише через дипломатичний імунітет?

Кримінальна справа проти міністра внутрішніх справ Юрія Луценка щодо інциденту в аеропорту Франкфурту-на-Майні не порушувалася окрім іншого через імунітет міністра.

Це випливає із відповіді керівного старшого прокурора прокуратури при земельному суді Франкфурту-на-Майні до генконсула України Олександра Новосьолова.

"Я можу ще раз підтвердити, що прокуратурою міста Франкфурт-на-Майні рішенням від 14 травня 2009 року в порушенні кримінальної справи проти міністра внутрішніх справ Юрія Луценка було відмовлено, а кримінальна справа проти його сина Олександра Луценка закрита 15 травня на підставі статті 170 частина 11 Кримінально-процесуального кодексу Німеччини", - йдеться в листі.

Згідно з цією статтею, прокуратура припиняє судочинство у справі, якщо немає достатніх підстав для пред`явлення звинувачення. Однак таке "припинення" не є остаточним.

"Обидва рішення є обґрунтованими і тим, що проти згаданих осіб, беручи до уваги їх імунітет, кримінальне провадження здійснюватися не може", - додав керівний старший прокурор Клауде.

Також він зауважив, що прокуратура не уповноважена щодо надання будь-якої подальшої інформації, зокрема, на звернення Головного управління Державної служби України та тимчасової слідчої комісії Верховної Ради на підставі правових норм КПК.

"Оскільки проти надання будь-якої подальшої інформації категорично заперечує захисник осіб, яких вона стосується", - уточнив Клауде.

Українська правда