У Тимошенко заявили про достатню турботу про кримських татар

Віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ заявляє, що уряд докладає значних зусиль для вирішення комплексу питань, пов’язаних з облаштуванням кримськотатарського населення та їхньої інтеграції в суспільне життя Криму.

Як повідомили у прес-службі віце-прем`єр-міністра, про це Г.НЕМИРЯ заявив на зустрічі з Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Кнутом ВОЛЛЄБЕКОМ.

Cторони обговорили питання двосторонньої співпраці між Україною та ОБСЄ, зокрема, питання захисту прав національних меншин в рамках ОБСЄ. У цьому зв’язку йшлося також про сприяння з боку міжнародного товариства в облаштуванні та інтеграції в суспільство Криму депортованих за національною ознакою меншин.

«Завдяки роботі уряду, а також зусиллям міжнародного співтовариства, в тому числі вашій діяльності, вдалося досягти суттєвого покращення ситуації», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Г.НЕМИРЯ та К.ВОЛЛЄБЕК обговорили також питання захисту прав національних меншин в Україні на національному та міжнародно-правовому рівнях, зокрема, щодо гарантування права на використання ними рідної мови.