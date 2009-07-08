Мін`юст перетрусить політичні партії

Міністерство юстиції ініціює перевірку виконання засновниками політичних партій статті 10 Закону України «Про політичні партії в Україні».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, статтею 10 закону встановлено, що рішення про створення політичної партії приймається на установчому з`їзді (конференції, зборах). Це рішення повинно бути підтримано підписами не менше десяти тисяч громадян України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах, зібраними не менш як у двох третинах районів не менш як двох третин областей України, міст Києва і Севастополя та Автономної Республіки Крим.

У зв`язку із надходженням численних скарг громадян про порушення порядку збирання зазначених підписів, Мін‘юст має намір передавати до науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції списки підписів громадян України, зібраних на підтримку рішення про створення політичних партій, документи на реєстрацію яких будуть надходити до міністерства.

У зв’язку з цим Міністерство юстиції звертає увагу громадян України на неухильне дотримання Закону "Про політичні партії в України" в частині організації збирання підписів громадян України.