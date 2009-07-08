Росія критикує ОБСЄ за прирівняння сталінізму і нацизму

Російські парламентарі висловлюють протест у зв’язку з резолюцією Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співпраці в Європі, в якій засуджуються тоталітарні режими, як нацистський, так і сталінський.

Як передає Радіо Свобода, депутати обох палат парламенту Росії у своїй заяві називають резолюцію ОБСЄ «прямою образою пам’яті мільйонів» радянських солдатів, які «віддали життя за свободу Європи».

«Фактичні звинувачення Радянського Союзу в скоєнні геноциду, воєнних злочинів нарівні з нацистським режимом, що містяться в резолюції, є прямою ревізією духу і букви Нюрнберзьких угод, спробою переглянути підсумки Другої світової війни», – мовиться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Парламентська асамблея ОБСЄ виступила із резолюцією «Возз’єднання розділеної Європи», в якій прирівняла сталінізм до нацизму та закликала до засудження тоталітарних режимів на міжнародному рівні.

Для засудження тоталітаризму ОБСЄ пропонує встановити загальноєвропейський День пам`яті жертв сталінізму і нацизму, який відзначати щороку 23 серпня, тобто в день підписання Московського пакту в 1939 році. Цим пактом, також відомим в історії як пакт Молотова-Ріббентропа, СРCР і Німеччина поділили Європу і розв’язали Другу світову війну.

Текст резолюції, перекладений українською мовою, опублікований на сайті Харківської правозахисної групи.