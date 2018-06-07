Інцидент у Іванкові: дві версії

Вже більше місяця правоохоронні органи розслідують гучний інцидент, що стався в селищі Іванків Київської області. Нагадаємо, сьомого червня п`ятеро міліціонерів - співробітників ДПС із забезпечення супроводження при УДАІ ГУ МВС України в Київській області - затримали начальника Іванківського РП «Київобленерго» Сергія Форощу. І це єдиний пункт, за яким у затриманого і у тих, хто його затримав, немає розбіжностей. Все решта - дві абсолютно різні версії.

В офіційній заяві ДАІ повідомляється, що 7 червня Сергій Фороща їхав в автомобілі "Фольксваген-транспортер" Іванковим та був зупинений командиром ДПС із забезпечення супроводження при УДАІ ГУ МВС України в Київській області Віктором Бовсуновським. Однак на законну вимогу працівника міліції водій відмовився надати документи на право керування транспортним засобом для перевірки і „вів себе неадекватно, відчувався різкий запах алкоголю з його ротової порожнини”. Останньому було запропоновано проїхати до Іванківського РУ ГУМВС України в Київській області з метою встановлення його особи, від чого він начебто у категоричній формі відмовився і, відштовхнувши співробітника міліції, почав тікати.

Штраф чи хабар?

У свою чергу, Фороща стверджує, що він був затриманий, коли вже вийшов із машини. Сергій каже, що їхав разом з родиною і зупинився біля магазину, щоб купити хліба. Тоді до нього і під`їхала «Октавія-Шкода», з якої вийшов капітан ДАІ і затребував у нього документи.

Що правда, то правда: документів у Форощі на той момент при собі не було - він забув їх вдома. Сергій каже, що, відповідно до закону, він був готовий заплатити штраф за правопорушення, а це 350-400 гривень. Але капітан зажадав від нього хабар у тисячу гривень. Фороща стверджує, що як законослухняний громадянин він сів у машину міліціонера і поїхав разом з ним. Також, за твердженням Сергія, співробітники Державтоінспекції, з якими у нього виник конфлікт, не представлялися і документів йому своїх взагалі не показували. Про те, хто це був, дізналися набагато пізніше, зробивши запит у прокуратуру, назвавши номери машин і нагрудних жетонів міліціонерів.

Згідно з версією міліції, для затримання втікача був викликаний ще один наряд ДПС, який через кілька хвилин прибув на місце події. Фороща стверджує, що його просто довезли до перехрестя, навпроти бару «Арсеній», куди під`їхала ще одна машина з "даїшниками". І тут він ще раз сказав, що офіційно готовий заплатити штраф. Однак в офіційній заяві ДАІ сказано, що «з місць відпочинку, які були поруч з місцем події (очевидно, мається на увазі бар «Арсеній» - С. К.), почали виходити молоді люди (близько 40 осіб), які були агресивно налаштовані проти працівників міліції».

Фороща каже, що молоді люди не були агресивно налаштовані, бо це були представники однієї з релігійних конфесій, які відзначали своє - безалкогольне - весілля. У своєму ж офіційному документі Державтоінспекція пише: «Після того, як натовп розлючених людей оточив патрульні автомобілі, працівники міліції викликали на місце події для надання допомоги слідчо-оперативну групу (СОГ) Іванківського районного управління міліції. Під час затримання водій автомобіля грубо висловлювався в бік працівників міліції, погрожував їм фізичною розправою та звільненням з ОВС, мотивуючи це тим, що в цьому районі у нього всі посадові особи - знайомі».

«Моєму чоловікові дуже боляче»

У свою чергу, дружина Сергія Форощі Тетяна в своїй заяві в СБУ заявила: «...Люди у формі працівників ДАІ одягли чоловікові наручники і жорстоко побили його на очах у власних дітей, мене - дружини - і багаточисельних свідків, яких вони тут же почали залякувати ... А так як «даїшник» вирвав у мене з рук ключі і спробував викрасти мій автомобіль (ключі він так і не повернув, а автомобіль - не зміг завести), то присутній факт - спроба крадіжки приватного авто. На момент спроби викрадення мого автомобіля у салоні знаходилася чотирьохрічна дитина - моя донька (сиділа на задньому сидінні). На слова дитини: «Дядя, не заходьте в машину, бо мама буде лаяти» чоловік у формі «даїшника» не зреагував, а продовжував заводити авто - це вже спроба крадіжки моєї дитини з метою одержання викупу, бо тисячу гривень, яку він безпідставно і без протоколу вимагав від мого чоловіка, він не отримав».

Тетяна Фороща розповідає, що один із «даїшників» взяв її чоловіка за шию і вдарив головою об ребро дверей автомобіля. "Чоловік упав на коліна. Міліціянт підняв його за шиворіт і з силою кинув на капот автомобіля «Шкода». Потім почав різкими рухами вивертати заведені за спиною і вдягнуті у наручники руки високо вгору (близько десяти разів). Видно було, що моєму чоловікові дуже боляче. Люди кричали, щоб вони припинили знущатися над чоловіком та його сім`єю», - каже дружина потерпілого.

За версією "даїшників", після прибуття Іванківської слідчо-оперативної групи з Форощі були зняті наручники. Однак «останній відштовхнув працівника Іванківського районного управління міліції, втік з місця події до найближчого кафе і закрився в туалеті, де перебував більше години». А до цього Фороща чіплявся за формений одяг міліціонера, намагаючись завдати йому удар по обличчю і навіть потрапив в плече, про що є медична довідка. «Все це було влаштовано маленьким чиновником району Київщини заради того, щоб він не був позбавлений права на керування автотранспортним засобом», - заявляють представники ДАІ.

Водіння в п`яному вигляді і непокора співробітникам міліції

Тетяна Фороща говорить: дійсно, після всього, що сталося, міліціонери, як і Сергій, поїхали в лікарню на огляд. Жінка зайшла в кабінет, де це відбувалося. Там сидів один з "даїшників" без сорочки. У нього на руці були чорні гематоми. За версією Тетяни, вони нанесені явно не сьогодні, лікар же відповів, що його професійна справа лише фіксувати те, що бачить. Пізніше ці гематоми як доказ агресивної поведінки Форощі «спливли» в офіційному спростуванні з боку ДАІ.

Сергій пролежав у лікарні три тижні з діагнозом струс мозку. Сьогодні Фороща вийшов із лікарні і чекає висновків Іванківської міжрайонної прокуратури, щоб подати до суду позов проти міліціонерів. "Даїшники", в свою чергу, погрожують порушити проти Сергія справу за 130 та 185 статтями Кримінального кодексу - водіння в п`яному вигляді і непокора співробітникам правоохоронних органів. Слід сказати, що Форощу вже затримували у нетверезому стані за кермом, і він за це заплатив штраф.

Правозахисники відзначають, що міліцейська безкарність - одна з головних правових проблем України, однак робити людей автоматично винними тільки за те, що вони служать в МВС, теж неправильно. Де правда у цій історії, визначатиме суд.

Семен Каховський