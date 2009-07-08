Прес-конференція на тему: “Справа депутата Лозінського: як діагноз сучасної політичної та правової системи”

9 липня - 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Справа депутата Лозінського: як діагноз сучасної політичної та правової системи”. В роботі візьме участь політичний експерт Олександр Палій (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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