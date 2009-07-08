Круглий стіл на тему: “Декларація про Народний Суверенітет – технічне завдання для Нової Конституції України”

9 липня - 16-00 - Круглий стіл на тему: “Декларація про Народний Суверенітет – технічне завдання для Нової Конституції України”. Учасники: В.Мусіяка, професор права, Л.Супрун член Конституційної Ради при Президентові України; В.Халецький, Всеукраїнський Громадський Староста, Ю.Сенюк, академік НАНУ. Запрошені: М.Ставнійчук, заст.глави Секретаріату Президента України, С.Гавриш, заст.голови РНБОУ, В.Костицький, голова Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі (УСПП, вул. Хрещатик, 34, конференц-зал, 3-й поверх).Потрібна акредитація. Телефони: 499-61-07, 8-066-981-24-50.

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