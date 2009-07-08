У Луганську чорнобильці взяли в облогу облдержадміністрацію

Сьогодні в Луганську 11 учасників акції протесту чорнобильців оголосили голодування.

Як передає кореспондент УНІАН, акція проходить під стінами обласної державної адміністрації у наметовому містечку.

За словами коменданта наметового містечка Миколи КОСТЄВА в акції беруть участь близько 100 осіб із 14 міст Луганської області. Серед вимог чорнобильців - нарахування пенсії в розмірі, встановленому законом України, а не міністерством; обов’язкова виплата пенсій виконавчими органами на місцях згідно з рішеннями судів. Так само учасники акції вимагають повноцінного забезпечення медикаментами, оздоровчими путівками як самих інвалідів-чорнобильців, так і дітей та вдів.

Як повідомив на брифінгу голова обласної громадської організації "Союз "Чорнобиль" Іван ВОВЧАНСЬКИЙ, у Луганській області велика кількість чорнобильців зараз судиться з Пенсійним фондом. Він зазначив, що згідно з законодавством, пенсії для інвалідів Чорнобиля не повинні бути менше шести, восьми чи десяти мінімальних пенсій, в залежності від групи. В той же час Кабмін встановив, що пенсія для інвалідів Чорнобиля розраховується від мінімальної пенсії за віком, виходячи з суми 19 грн. 91 коп. Суди задовольняють позовні вимоги постраждалих від аварії на ЧАЕС, але чиновники Пенсійного фонду не виконують рішень суду, стверджує І.ВОВЧАНСЬКИЙ.

За його словами, на медикаменти за пільговими рецептами для області з державного бюджету виділили цього року 1 млн. грн., що в розрахунку на одного чорнобильця становить 14 грн. У 2007 році на ці цілі область отримала 2,5 млн. грн. бюджетних коштів.

Як повідомлялося, в Луганській області проживає більш як 15 тис. постраждалих в результаті аварії на ЧАЕС, серед них 11 тис. – ліквідатори.