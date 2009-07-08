Уряд відмінив підвищення судових зборів

Уряд сьогодні на засіданні відмінив свою постанову №3612 від 14 квітня 2009 року, відповідно до якої вводилися підвищені розміри ставок платежів за інформаційно-технічне обслуговування судових процесів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК сьогодні журналістам після завершення засідання уряду.

«Таким чином, ми істотно знизили навантаження на суб`єктів звернення до суду - громадян і юридичних осіб – і, відтак, поліпшили доступ до правосуддя, оскільки в окремих випадках розміри таких платежів досягали 250 грн.», - сказав М.ОНІЩУК.

Міністр уточнив, що таке рішення було ухвалене у зв`язку із зверненнями громадських юридичних організацій.

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