Суд зобов`язав Ющенка проголосити референдум зі вступу до НАТО і ЄЕП

10:52, 09 липня 2009
Права людини
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Медведчук виграв позов

Голова ради центру «Правова держава» Віктор МЕДВЕДЧУК виграв суд у Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо референдуму з питань вступу України до НАТО і Єдиного економічного простору.

Про це УНІАН повідомили у Незалежному українському центрі правових ініціатив і експертиз «Правова держава».

Згідно з повідомленням, 2 липня Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив позов В.МЕДВЕДЧУКА до В.ЮЩЕНКА. Суд визнав протиправною та незаконною бездіяльність глави держави в питанні проголошення всеукраїнського референдуму, а також зобов’язав Президента проголосити відповідний референдум шляхом видання указу.

У повідомленні нагадується, що мова йде про референдум за народною ініціативою щодо вступу України в НАТО та її участі в Єдиному економічному просторі разом з Росією, Казахстаном та Білоруссю, на підтримку проведення якого ще на початку 2006 року було зібрано та визнано дійсними 4 млн. 431 тис. 673 підписів громадян України. Референдум передбачав отримання відповідей на питання:

1. Чи згодні ви, щоб Україна стала членом Організації Північноатлантичного Договору (НАТО)?

2. Чи підтримуєте ви участь України у Єдиному економічному просторі (ЄЕП) разом з Російською Федерацією, Республікою Казахстан та Республікою Білорусь, згідно з Угодою про формування Єдиного економічного простору, підписаною 19 вересня 2003 року?

Також у центрі нагадують, що 30 грудня 2006 року Секретаріат Президента офіційно отримав від Центральної виборчої комісії документи, які дають підстави для обов’язкового призначення главою держави всеукраїнського референдуму з вищенаведених питань.

“Таким чином, вже 1 січня 2007 року Президент мав всі підстави та був зобов’язаний проголосити референдум, про що повинен був видати відповідний указ. Втім, цього не сталося”, зазначається у повідомленні центру.

В.МЕДВЕДЧУК, як громадянин, що також поставив свій підпис під документом за проведення референдуму, листом від 15 листопада 2007 р. звернувся до Президента В.ЮЩЕНКА з вимогою про невідкладне здійснення заходів щодо проведення референдуму.

Оскільки жодної реакції на цей лист не було, 21 лютого 2008 року В.МЕДВЕДЧУК звернувся до Окружного адміністративного суду м.Києва, який і виніс відповідне рішення й повністю задовольнив вимоги позивача.

За майже півтора року з цього приводу відбулося вісім засідань суду, слухання призупинялися в зв’язку з розглядом цього питання Конституційним Судом України.

У центрі також нагадали, що 15 жовтня 2008 р. Конституційний Суд своїм рішенням №23-рп/2008 визнав, що Президент України зобов’язаний проголосити референдум за народною ініціативою, якщо його ініційовано з додержанням встановлених Конституцією і законами вимог, що підтверджується протоколом ЦВК «Про загальні підсумки збирання підписів громадян України під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою» та відповідною постановою ЦВК.

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