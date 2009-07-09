Генпрокуратура направила до ВСУ справу судді з Києва

Управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури завершило розслідування та направило до Верховного суду України кримінальну справу за обвинуваченням судді одного із місцевих судів м. Києва в одержанні хабара від позивача у цивільній справі за задоволення заявленого ним позову.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Кримінальну справу направлено до ВСУ для визначення підсудності.