Генпрокуратура направила до ВСУ справу судді з Києва
12:17, 09 липня 2009Права людини
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Хабар від позивача
Управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури завершило розслідування та направило до Верховного суду України кримінальну справу за обвинуваченням судді одного із місцевих судів м. Києва в одержанні хабара від позивача у цивільній справі за задоволення заявленого ним позову.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.
Кримінальну справу направлено до ВСУ для визначення підсудності.
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