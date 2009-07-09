Лозінський зникнув через “гнилість” правоохоронної та політичної систем

Екс-народний депутат від БЮТ Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ зміг зникнути та поки що уникає відповідальності за вбивство через “гнилість” української правоохоронної та політичної системи.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії України Олександр ПАЛІЙ.

“Ця ситуація (навколо В.ЛОЗІНСЬКОГО – УНІАН) свідчить про кардинальну слабкість, “гнилість”, у тому числі й правоохоронної системи України”, - заявив О.ПАЛІЙ.

Він навів дані про те, що на сьогодні в Україні нараховується більш як 300 тис. співробітників міліції, понад 25 тис. працівників Служби безпеки України, більш як 10 тис. працівників органів прокуратури, а також кілька десятків тисяч прикордонників.

“І в результаті людина, яка перебувала у столиці, на виду ще кілька днів тому, зникає”, - зауважив експерт, додавши, що “вже тоді у правоохоронців були всі підстави підозрювати її у вбивстві та вжити у зв’язку з цим всіх необхідних заходів”.

О.ПАЛІЙ також наголосив, що, крім недоліків у правоохоронній системі, в Україні ще й “прогнила” політична система.

“Ми побачили, що навіть після заклику прем’єр-міністра у фракції БЮТ знайшлося більше 20 депутатів, які не підтримали подання про позбавлення В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень”, - сказав експерт, також нагадавши про ініціативу одного з депутатів від БЮТ нагородити В.ЛОЗІНСЬКОГО за затриманні озброєного злочинця.

О.ПАЛІЙ також вважає, що всі дії парламенту навколо справи В.ЛОЗІНСЬКОГО були спрямовані на те, щоб дати йому можливість втекти.

“Вони (деякі політичні сили - УНІАН) працювали у тому контексті, щоб сказати ЛОЗІНСЬКОМУ: “Давай, хлопець, утікай, бо завтра тебе здадуть” і покрити цей злочин”, - переконаний експерт.

Крім того, на думку О.ПАЛІЯ, факт позбавлення В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень саме за його власним поданням став компромісом, домовленістю між ним та БЮТ, щоб “відбілити” блок від цієї справи.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку із розслідуванням кримінальної справи про загибель жителя Кіровоградської області Валерія Олійника 3 липня СБУ на виконання доручення Генеральної прокуратури оголосила у розшук позбавленого повноважень народного депутата В.ЛОЗІНСЬКОГО.

53-річний В.Олійник загинув 16 червня внаслідок сутички з В.ЛОЗІНСЬКИМ, тодішнім прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником міліції цього ж району Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства у Кіровоградській області.

7 липня міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що не виключає, що В.ЛОЗІНСЬКИЙ може перебувати на території України в домоволодінні якогось із народних депутатів, оскільки, згідно із законом, житло, як і їх власники, є недоторканними для втручання правоохоронних органів.