Випускникам шкіл не віддають атестати

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА просить Міністерство освіти і науки вжити заходів з поновлення права випускників на отримання без зволікань шкільних атестатів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, до Н.КАРПАЧОВОЇ надходять звернення випускників шкіл щодо захисту їхнього права на вчасне отримання атестатів і здачі відповідних документів до приймальних комісій навчальних закладів.

Зокрема, випускниця Криворізької загальноосвітньої школи №42 Олена ХАРИТОНОВА поскаржилася: попри те, що іншим одинадцятикласникам своєчасно вручили атестати, вона цей документ досі не отримала, тому не може подати документи у вищий навчальний заклад. Така ситуація є типовою для випускників, які при зовнішньому незалежному оцінюванні знань (тестування) не підтвердили результатів, що давали б право на отримання золотої або срібної медалей.

Омбудсманом України під час власного провадження було встановлено, що інформація, необхідна для виготовлення випускникам документів про повну загальну середню освіту, заздалегідь подавалася з регіонів до столичного "Державного центру прикладних інформаційних технологій". Але для тих, хто під час тестування не підтвердив очікуваної якості знань, атестати доводиться виписувати по-новому, а це вимагає додаткового часу. Особливої гостроти набула зазначена проблема в Луганській, Житомирській, Закарпатській та Львівській областях, управління освіти яких отримували в "Державному центрі прикладних інформаційних технологій" атестати для таких випускників вже після початку прийому документів у виші. Більшість випускників, з огляду на торішні черги до приймальних комісій та відпускний період, завчасно придбали проїзні квитки, а тепер змушені їх повертати і купувати нові, зазнаючи матеріальних і моральних витрат.

У своєму зверненні до міністра освіти і науки України Івана ВАКАРЧУКА Н.КАРПАЧОВА просить вжити невідкладних заходів щодо “поновлення права усіх випускників середніх шкіл, які успішно пройшли тестування, на прийняття від них без зволікань документів для вступу до вищих навчальних закладів та унеможливлення подібних ситуацій у майбутньому”.