13 липня 2009 року о 10.30 у приміщенні УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція, присвячена презентації нової Антикризової гуманітарної програми, яку започатковує Міжнародний фонд “Відродження”.

Діяльність Антикризової програми буде спрямована на допомогу людям, культурницьким та громадським осередкам, які найбільше постраждали від фінансово-економічної кризи.

Нова програма Міжнародного фонду “Відродження” надаватиме підтримку соціальним, культурницьким та гуманітарним проектам, націленим на збереження освітніх та оздоровчих програм для дітей та молоді з сільської місцевості та депресивних регіонів, а також підтримку селищних культурницьких інституцій та їх перетворення на центри громадської активності та дитячої позашкільної зайнятості.

На прес-конференції будуть презентовані пріоритети, цілі та цільові аудиторії Програми, озвучено стартовий фонд Програми, а також конкурси, які вже оголошено Міжнародним фондом “Відродження” в межах Антикризової гуманітарної програми.

В прес-конференції братимуть участь Євген Бистрицький, виконавчий директор Міжнародного фонду “Відродження”; Руслан Краплич, директор Антикризової гуманітарної програми; Юрій Павленко, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту України; Павло Полянський, заступник міністра освіти та науки України.

Прес-конференція відбудеться в конференц-залі інформаційної агенції УНІАН за адресою вул..Хрещатик, 4.

Початок реєстрації: о 10.00, за редакційним посвідченням.

За додатковою інформацією звертатися до Катерини Смаглій, менеджера Антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду «Відродження» : тел. 461 97 09, smagliy@irf.kiev.ua та Анастасії Гринько, PR-менеджера Міжнародного фонду «Відродження”, тел. 461 95 00, grynko@irf.kiev.ua.