Про цінність моралі в часи кризи

Ні – порнографії та нецензурщині! В Україні забороняють книжки, що містять лайку, а за зберігання «нормальної» порнографії можна загриміти за ґрати. В ураженій кризою Україні звертають на себе увагу так звані захисники моралі. Проте за фасадом моралі – стверджують їхні критики – криється прагнення до політичного впливу.

«Незважаючи на позитивні рецензії, моє ставлення до цих книжок украй негативне», – заявила недавно директор бібліотеки в українському Луганську. У рамках програми сприяння українській літературі міністерство культури відправило твори сучасних авторів – серед них і зіркового письменника Юрія Андруховича – в публічні бібліотеки. У Луганську цьому мало зраділи, бо в книжках красується лайка. Нові надходження хоч і внесли ретельно в каталог, але, каже директорка, «Ми в жодному разі їх не радитимемо відвідувачам для читання».

Моральні хвилювання провінційної бібліотеки – це ще півбіди; деяким письменникам буває й гірше. Бо останнім часом паралельно з економічною та політичною кризою активізували свою діяльність і захисники моралі. Особливо це стосується Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, яка в минулі місяці змогла дечого добитися – попри формально радше обмежені можливості. Так, у лютому комісія назвала «Жінку його мрії», найновіший роман Олеся Ульяненка, цілковитою порнографією. Книжка відзначеного, серед іншого, Шевченківською премією письменника зникла з полиць книгарень.

Зараз Ульяненко оскаржує постанову комісії, справу розглядає суд у Києві. Але неприємності з Ульяненком були ще до рішення комісії. Коли в грудні київський культурологічний журнал «ШО» хотів опублікувати уривок його тексту, у друкарні відмовилися це зробити.

Гострі виступи

У «ШО» працює один із головних критиків комісії з моралі. Анатолій Ульянов, заступник шеф-редактора журналу, – щось типу яскравої молодої зірки української мистецької критики. На власному Інтернет-ресурсі 25-річний Ульянов обговорює провокаційні твори сучасного мистецтва, а з гострих виступів на телебаченні став відомий і ширшій публіці.

На додачу він ініціював спільноту moral_monitor [у Живому Журналі. – Прим. перекл.], яка займається комісією моралі: «Зі створенням комісії було запроваджено практично легальний орган цензури. Майже всі телеканали та інтернет-провайдери підписали хартію про співпрацю з комісією. І для цього не знадобилося ніякого владного інструменту, всім заправляє страх».

Але звідки таке відродження «моралі»? Ульянов стверджує, що причиною є передвиборча боротьба. Комісія взялася не тільки за масову культуру, як, наприклад, комедійний серіал «Сімпсони». Обвинувачення одного інтернет-видання, що його стаття образила своїм тоном президента, виявила політичне тло: «За маскою моралістичної боротьби стоїть звичайнісінький інструмент передвиборної боротьби, спрямований проти інакодумців».

Крім комісії, Ульянов також недавно завів полеміку з київським мером однаково «моральної» поведінки, Леонідом Черновецьким, який свого часу став співавтором «Закону про захист суспільної моралі». Саме тому Ульянов, за його словами, опинився в незвичній ситуації: після того, як його демонстративно натовк член радикальної організації, чий лідер працює на міському телеканалі, Ульянова супроводжують два охоронці.

Поки що він воліє перебувати за кордоном. Спроби замирення, яке йому пропонувала Служба безпеки України, зазнали невдачі: «Наразі я не можу, як раніше, виконувати свою журналістську роботу».

На відміну від моралістів: незабаром комісія моралі дасть оцінку ретроспективі Демієна Герста у PinchukArtCentre. Й віднедавна набрав чинності закон, який вже за саме зберігання «звичайної» порнографії встановлює кримінальну відповідальність.

Гервіґ Ґ. Гьоллєр,Der Standard (Австрія). Переклад - inozmi.glavred.info