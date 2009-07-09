У ПАРЕ вважають, що Україна гальмує

Парламентська Асамблея Ради Європи занепокоєна гальмуванням в Україні роботи над ухваленням нового законодавства у сфері реформування судоустрою.

На цьому наголошувалося під час зустрічі делегації Комітету ПАРЄ з юридичних питань та прав людини з міністром юстиції України Миколою ОНІЩУКОМ у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

На думку європейських експертів, в Україні залишаються невирішеними проблеми тривалого судового провадження та невиконання рішень національних судів. Залишаються проблемними питання незалежності судової системи, неможливості забезпечення захисту життя, проведення ефективного розслідування та інші проблеми, що не співвідносять з європейськими стандартами у відповідній сфері.

У ході зустрічі європейських експертів було поінформовано про нові законодавчі ініціативи у вказаній сфері, які реалізуються в Україні, зокрема, Міністерством юстиції.

Так, за словами М.ОНІЩУКА, на одне з найближчих засідань Кабінету Міністрів буде винесено на розгляд новий Кримінальний процесуальний кодекс. Як наголосив міністр юстиції, кодекс отримав схвальні оцінки міжнародних експертів та покликаний запровадити в Україні європейські стандарти кримінального процесу та кримінального права.

Експертів ПАРЄ було також поінформовано про розробку проекту Закону України "Про захист права особи на досудове провадження, судовий розгляд та виконання рішення суду протягом розумного строку", який вже отримав схвалення Кабінету міністрів та направлений на розгляд до Верховної Ради.

Крім того, у ході зустрічі сторони обговорили можливість направлення для висновку до Венеціанської комісії законопроекту, що об‘єднав раніше ухвалені у першому читанні проекти законів про судоустрій та про статус суддів.