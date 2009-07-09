ТСК ВР вимагає арештувати слідчу, яка займається отруєнням Ющенка

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування обставин отруєння в 2004 році кандидата в Президенти Віктора ЮЩЕНКА ставитиме питання про відставку генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА у вересні, якщо не буде припинено порушення під час розслідування цієї справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції голова ТСК Володимир СІВКОВИЧ (фракція Партії регіонів).

За його словами, якщо не будуть припинені порушення законодавства і Конституції України, то «ми вимагатимемо розглянути звіт про діяльність генерального прокурора України на засіданні Верховної Ради України і ставитимемо питання про його відставку».

Він наголосив, що ТСК вимагає усунути слідчого Генеральної прокуратури України Галину КЛИМОВИЧ від ведення справи, а також порушити проти неї кримінальну справу і взяти її під арешт, «бо її дії можна розцінити як загрозу національній безпеці України».

В.СІВКОВИЧ наголосив, що в справі про отруєння В.ЮЩЕНКА «суцільні фальсифікації, причому ними займаються всі підряд, починаючи від адміністрації Президента і закінчуючи співробітниками міліції й інших правоохоронних органів».

В.СІВКОВИЧ стверджує, що до колишнього заступника голови СБУ Володимиру САЦЮКА «прилітали представники Секретаріату Президента за дорученням Романа БЕЗСМЕРТНОГО і Світлани ГУМЕНЮК і просили, щоб він дав свідчення на людину, яка нібито організувала отруєння В.ЮЩЕНКА і за це йому обіцяли золоті гори, поновлення на посаді і в званні». При цьому він наголосив, що слідчим Г.КЛИМОВИЧ «приховувались ці факти».

У зв`язку з цим В.СІВКОВИЧ заявив, що ТСК звертається до Генеральної прокуратури з вимогою «виділити цю справу в окреме провадження і порушити кримінальну справу».

В.СІВКОВИЧ стверджує, що слідча група «не займається розслідуванням отруєння В.ЮЩЕНКА, а вона займається нагромадженням інформації».

За його словами, Г.КЛИМОВИЧ в інтерв`ю одному з видань сказала, що «у неї стільки інформації, що вистачить втопити декількох кандидатів у Президенти».

В.СІВКОВИЧ наголосив, що ненормальною є ситуація, коли «слідчий починає шантажувати кандидатів у Президенти, народних депутатів, вищих політиків». «Це беззаконня», - додав він.

Також В.СІВКОВИЧ заявив про те, що ТСК занепокоєна рішенням генерального прокурора України «про усунення заступника Генеральної прокуратури Рената КУЗЬМІНА» від здійснення нагляду у цій справі.

За його словами, Р.КУЗЬМІН розповів ТСК, що коли «слідча група підібралася до косметологічної теми, встановила клініку косметологічну, куди звертався В.ЮЩЕНКО, то було забрано у неї кримінальну справу і було розформовано слідчу бригаду».

В.СІВКОВИЧ заявив, що звіт ТСК в парламенті може відбутися наприкінці вересня – на початку жовтня нинішнього року.