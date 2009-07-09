Прес-конференція на тему: «Закон про вибори: панацея чи евтаназія?»

13 липня - 14-00 - Прес-конференція на тему: «Закон про вибори: панацея чи евтаназія?». Запрошені: Ігор Попов, заст.глави Секретаріату Президента України; Віктор Мусіяка, один із творців Конституції України, кандидат юридичних наук, професор; Олег Соскін,директор інститут трансформації суспільства; Микола Катеринчук, народний депутат України («ІнтерМедіа консалтинг», вул.Б.Хмельницького, 17/52-а, бізнес-центр «Леонардо»). Потрібна акредитація. Телефони:8-093-936-13-00, 581-77-16, e-mail: pr@imk.com.ua.

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