Правозахисники розказали, як в Україні порушується право на життя

Найбільшою проблемою у дотриманні права на життя в Україні є невиконання позитивних зобов`язань держави, які полягають в забезпеченні ефективного, швидкого та незалежного розслідування кримінальних справ щодо насильницького позбавлення життя.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Володимир ЯВОРСЬКИЙ під час круглого столу в Києві.

За його словами, порушення відбуваються як на рівні певних інституційних механізмів, коли, наприклад, наявний конфлікт інтересів (як у випадку, коли дізнання при розслідуванні смерті у військовій частині проводить начальник цієї військової частини), так і стосовно швидкості розслідування, коли слідчі дії не проводяться вчасно і є затягнутими

Також існує проблема із ефективністю і незалежністю розслідування. "На розслідування в Україні є багато засобів впливу, зокрема, на слідчого з боку інших органів виконавчої влади, з боку парламенту", - зауважив В.ЯВОРСЬКИЙ.

За його даними, класичними у цьому аспекті є справи "Сергій Шевченко проти України" та "Гонгадзе проти України", які Україна програла через невиконання позитивного обов`язку держави. "Ефективних механізмів захисту від порушення цього права в Україні немає", - заявив В.ЯВОРСЬКИЙ.

На думку правозахисника, для вирішення цієї проблеми Україні необхідно прийняти новий Кримінально-процесуальний кодекс і змінити процедуру розслідування, яка на сьогодні не забезпечує швидкого і ефективного розслідування, як це вимагають європейські стандарти і Європейський суд з прав людини.

Крім того, як заявив В.ЯВОРСЬКИЙ, в Україні не повною мірою забезпечується право на життя в місцях позбавлення волі чи місцях тимчасового тримання.

За його словами, яскравим прикладом цього стала справа "Кац та інші проти України",яку Україна програла у Європейському суді з прав людини. Це справа про Ольгу Біляк, яка загинула в лютому 2004 року в Київському СІЗО №13. "Держава не забезпечила її права на життя, в результаті чого ця жінка померла", - сказав В.ЯВОРСЬКИЙ.

При цьому він додав, що Україна досі не виконала жодного рішення Європейського суду, яке вона програла за ст.2 "Порушення права на життя" Європейської конвенції з прав людини.

Також, як повідомив правозахисник, проблема із дотриманням права на життя виникає не тільки в місцях позбавлення волі, але і, наприклад, в Міністерстві оборони України в ситуації, коли військовослужбовців позбавляють життя. Зокрема, за інформацією В.ЯВОРСЬКОГО, у 2007 році офіційно відомий щонайменше один випадок позбавлення життя через нестатутні відносини.

При цьому експерт зауважив, що в Міністерстві оборони існує достатньо чітка тенденція до боротьби з такими явищами. "Якщо сусідній Росії, наприклад, втрати від нестатутних відносин (т.зв. невійськові втрати військовозобов`язаних) сягають 3 тис. людей на рік, то в Україні такі випадки є одиничними, що є достатньо великим прогресом", - сказав В.ЯВОРСЬКИЙ.