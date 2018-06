Викрадені в Камеруні китайці виявилися громадянами України

Біля берегів Камеруну невідомі захопили в заручники п`ятьох членів екіпажа траулера, двоє з викрадених - громадяни України, троє - філіппінці, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на заяву джерел, близьких до розслідування викрадання.

Раніше камерунське видання Jour повідомляло про те, що всі викрадені члени екіпажу риболовецького судна - громадяни КНР. Джерела повідомляли також, що інцидент стався у понеділок, 6 липня, передає РІА «Новости».

"Після перевірки з`ясувалося, що заручники - не громадяни Китаю", - повідомило джерело, посилаючись на дані людей, у яких була можливість побачити викрадених. Співрозмовник агентства заявив, що "троє (із захоплених в заручники) - філіппінці", рибаки, і "двоє - українці, механіки".

За даними агентства, біля берегів півострова Бакассі в районі південного узбережжя Камеруну, де сталося викрадання, діють декілька угруповань. За даними видання Jour, за викраданнями стоять бойовики найбільшого в Нігерії повстанського угруповання "Рух за звільнення дельти Нігера" (Movement for the Emancipation of the Niger Delta, MEND), які часто викрадають людей, як правило, співробітників іноземних нафтових компаній на території Нігерії. Проте представники MEND спростували інформацію про причетність до цього викрадання.

Влада африканської країни поки ніяк не прокоментувала дані про викрадання іноземного екіпажа.

У березні цього року бойовики захопили біля берегів півострова Бакассі поблизу кордону Камеруну і Нігерії шістьох нафтовиків, зокрема одного українця. Через два дні заручників було звільнено. Міноборони Камеруну тоді заявило, що напад скоїли нігерійські бойовики.