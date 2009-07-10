Через кризу в Європу намагаються потрапити все менше нелегалів

Кількість затриманих нелегальних мігрантів на кордонах Європейського Союзу зменшилася з кризою.

Як повідомляє агентство AFP, про це повідомив журналістам у Римі заступник директора Європейського агентства з координації управління кордонами (ФРОНТЕКС) Жиль ФЕРНАНДЕС.

За його словами, у першому кварталі 2009 року кількість нелегальних мігрантів, виявлених поблизу зовнішніх кордонів ЄС, становила 20,2 тис. осіб проти 24 тис. у відповідний період минулого року.

“Економічна криза зменшила кількість робочих місць та можливості знайти їх”, - заявив заступник директора ФРОНТЕКСу.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками експертів, кількість нелегальних мігрантів, які проживають зараз у Євросоюзі, сягає 8 млн. осіб