Суд ”відбілив” сина екс-голови Одеської облради

Приморський суд Одеси визнав сина екс-голови Одеської обласної ради Фелікса ПЕТРОСЯНА невинним у здійсненні великої ДТП, унаслідок якої одна людина загинула і 11 автомобілів було пошкоджено.

Як повідомили УНІАН у канцелярії суду, головуючий на процесі Юрій КУШНІРЕНКО врахував відсутність претензій до підсудного з боку власників пошкоджених автомобілів, сім`ї загиблої в цій аварії людини, а також результати комплексної експертизи, згідно з якими Ф.ПЕТРОСЯН не є винуватцем аварії.

Журналісти на судовому засіданні були відсутні.

Коментуючи ситуацію, прокурор Одеської області Василь ПРИСЯЖНЮК заявив, що «позиція прокуратури полягає в тому, що винуватець ДТП повинен понести покарання за свої дії. Оскільки в суді наважилися закрити цю справу, ми опротестуємо рішення. Справа має бути доведена до логічного кінця».

Нагадаємо, в ніч на 12 січня 2008 року на вулиці Академіка Вільямса в Одесі джип Toyota Prado під управлінням нетверезого автомобіліста Ф.ПЕТРОСЯНА, сина екс-голови Одеської облради Фелікса ПЕТРОСЯНА, врізався в легкову машину. Її 28-річний водій загинув на місці пригоди. В результаті зіткнення пошкоджено також 11 автомобілів.

У вересні від ведення слідства був усунений співробітник одеської міліції, який зробив висновок про відсутність складу злочину в діях Ф.ПЕТРОСЯНА. Пізніше матеріали кримінальної справи Ф.ПЕТРОСЯНА були названі начальником прес-служби Генеральної прокуратури Юрієм БОЙЧЕНКОМ «секретними». Разом із тим, роз`яснював він, «тільки-но справа перейде до суду, всі матеріали будуть оприлюднені».

У лютому цього року Приморський райсуд Одеси прийняв справу до розгляду. Проте судовий розгляд з різних надуманих мотивів впродовж трьох місяців відкладався: з 22 травня на 28 травня, з 5 на 24 червня, з 24 червня на 9 липня.