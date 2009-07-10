МЗС про «дискримінацію» російськомовного населення в Україні

Висловлювання офіційних посадовців Російської Федерації щодо «дискримінаційних дій» влади України стосовно російськомовного населення є неприпустимими.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Міністерства закордонних справ України.

МЗС України наголошує, що дедалі частіше з боку офіційних посадовців Російської Федерації лунають заяви щодо утиску прав так званого „російськомовного населення” в Україні.

Так, зазначається у документі, офіційний представник МЗС РФ 9 липня ц.р. звинуватив Україну в „дерусифікації, форсованому переведенні освітнього та інформаційного простору і судово-адміністративної сфери країни повністю на українську мову”. Хоча, цілком зрозуміло, що незалежна держава має користуватися своєю державною мовою на власній території, наголошують в МЗС.

“Подібні заяви сприймаються як намагання штучно створити напругу між двома народами, протиставляючи українців і росіян, які проживають на території нашої держави.

Спекулятивно зловживаючи терміном „російськомовне населення”, офіційна Москва дозволяє собі вказувати, яким чином ситуацію із забезпеченням прав російської меншини в Україні має оцінювати Верховний комісар ОБСЄ К.ВОЛЛЄБЕК. Такі дії є неприхованим тиском на представників міжнародних організацій, що неприпустимо”, - йдеться в заяві.

Крім того, в МЗС України вважають, це є також очевидною спробою відволікти увагу від вкрай незадовільного забезпечення прав етнічних українців на території самої Росії, де немає жодної української школи, жодної української газети, які б підтримувалися державою.

“Дивно, що керівництво РФ не володіє інформацією щодо реальної кількості російських громадян, які проживають на території України. Хотіли б нагадати, що в Україні проживає 17 відсотків, а не 17 мільйонів етнічних росіян, які в переважній більшості є громадянами України, а не Росії”, - зазначають в МЗС.

“Такі постійні „помилки” російського керівництва в оцінці етнічної ситуації в Україні є спробою дезінформувати громадську світову думку і заявити про нібито особливе право Росії втручатися у внутрішні справи України”, - йдеться в заяві.

В українському зовнішньополітичному відомстві підкреслюють, що вже не вперше російські високопосадовці ототожнюють два абсолютно різні поняття – російська меншина та російськомовне населення України. “Дійсно в Україні мільйони людей вважають російську мову рідною. В багатьох країнах світу люди вивчають, знають російську мову і спілкуються нею. Але ніхто не уповноважував Російську Федерацію їх захищати”, - заявляють в МЗС.

У документі підкреслюється, що права російської та інших національних меншин в Україні захищаються одним з найдемократичніших законодавств у цій сфері, що підтверджено авторитетними європейськими та світовими організаціями з захисту прав людини.

“Українська сторона очікує, що високопосадовці РФ нарешті відмовляться від гучної риторики та розвиватимуть конструктивний діалог щодо реального забезпечення прав етнічних меншин на благо народів наших держав”, - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 червня, офіційний представник МЗС РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО заявив, що Міністерство закордонних справ РФ розраховує на об`єктивну оцінку Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин (ВКНМ) Кнута ВОЛЛЄБЕКА «дискримінаційних дій» влади України стосовно російської мови і російськомовного населення.

ВКНМ проводив дослідження щодо забезпечення освітніх прав українців в Росії (9-14 березня ц.р.) та етнічних росіян в Україні (20-25 квітня ц.р.).

Про проведення такого дослідження було домовлено під час зустрічей керівництва МЗС України з К.ВОЛЛЄБЕКОМ в ході його візитів в Україну протягом 2008 року, в тому числі під час засідання Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць ОБСЄ у Хельсінкі 4-5 грудня 2008 року.