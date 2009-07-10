Луганські чорнобильці призупинили на тиждень акцію протесту

Луганські чорнобильці припинили голодування й призупинили на тиждень акцію протесту з вимогою про перерахунок пенсій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник міністра праці та соціальної політики України Олена МИТРОФАНОВА на прес-конференції в Луганську за підсумками зустрічі з учасниками акції.

За словами О.МИТРОФАНОВОЇ, протягом тижня Міністерство праці та соцзахисту опрацьовуватиме можливі варіанти вирішення проблем чорнобильців.

Вона поінформувала, що 8 липня, представники Мінпраці, Пенсійного фонду України, Департаменту соціального захисту чорнобильців, заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій ХУНОВ і представники Головного управління праці та соціального захисту населення ОДА провели зустріч з ініціативною групою чорнобильців.

За словами О.МИТРОФАНОВОЇ, в ході зустрічі було вислухано всі вимоги учасників акції, основна з яких - дотримання порядку виплати пенсій чорнобильцям згідно із законодавством. За підсумками цієї зустрічі було підписано спільний протокол між представниками міністерства та учасниками акції. Для вирішення проблем чорнобильців було створено робочу групу.

«Ми опрацьовуватимемо можливі шляхи вирішення не лише для інвалідів-чорнобильців Луганської області, але й для всіх українських ліквідаторів аварії на ЧАЕС», – заявила О.МИТРОФАНОВА. Вона зазначила, що вимоги, висунуті представниками Луганської області, актуальні для представників інших областей, оскільки в усіх українських чорнобильців схожі проблеми, викликані невиконанням законодавства.

У свою чергу директор Департаменту соціального захисту чорнобильців Сергій ЛИСЕНКО зазначив, що для виплати пенсій чорнобильцям у повному обсязі, згідно із законодавством, необхідно 4 млрд. 300 млн. грн. У бюджеті з необхідної суми є тільки 1 млрд. 400 млн. грн. «І в цьому полягає основна проблема – для виконання закону в нас немає фінансових можливостей», – зазначив він.

«На повне виконання Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", необхідно близько 50 млрд. грн., із яких є лише 6 млрд. грн.», - зазначив він.

С.ЛИСЕНКО також сказав, що змін потребує й законодавство, оскільки деякі статті в ньому втратили свою актуальність. «Чіткіше формулювання й зміна деяких положень дозволить акумулювати кошти, що розпорошуються, й направити їх на необхідні виплати», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку з критичним станом із виплатами так званих „чорнобильських коштів” у Луганській області, що призвело до того, що чорнобильці регіону оголосили безстрокове голодування, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила в триденний термін із виїздом на місце вивчити ситуацію.

Ю.ТИМОШЕНКО також доручила вжити відповідні заходи з виправлення становища, й про результати поінформувати уряд. Доручення адресоване міністру праці та соціальної політики Людмилі ДЕНІСОВІЙ, міністру охорони здоров`я Василю КНЯЗЕВИЧУ, міністру з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимиру ШАНДРІ, в.о. міністра фінансів Ігорю УМАНСЬКОМУ, голові Луганської облдержадміністрації Олександру АНТИПОВУ.