Випробування на ”моцність”

За частотою згадувань у наших ЗМІ цей пересічний член фракції БЮТ, здається, зрівнявся з лідеркою блоку її імені і тепер наздоганяє Ющенка Віктора Андрійовича...

Два в одному: нардеп і латифундист

Йдеться, звісно ж, про Віктора Лозинського, роль якого усередині фракції Блоку Юлії Тимошенко зводилася до „вирішення питань” в окремо взятому 102-му виборчому окрузі із 150 тисячами виборців, з центром у Голованівську. Містечку, до якого у радянські часи з Кіровограда добиралися літаками -через чималеньку відстань від обласного центру. Орендар багатогектарних мисливських угідь та земель сільськогосподарського призначення, отриманих, в тому числі, завдяки скупці земельних паїв у збанкрутілого селянства та їхніх родичів, приймав у себе „на районі” так багато VIP-персон, що за короткий час перебування Лозинського у ВР кількість бажаючих побувати у голованівських лісах впритул наблизилася до кількості прихильників полювання на Рівненщині - у найпопулярнішій рекреаційній зоні українського Полісся.

У самому ж парламенті Лозинський опікувався дещо іншою проблематикою. А саме – був головою підкомітету з питань контролю за додержанням законодавства у сфері боротьби з організованою злочинністю і корупцією органами державної влади та місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією.

Тож уявіть собі ситуацію, коли депутат з такого високоповажного парламентського комітету раптом стає винуватцем смерті 53-річного „тимчасово непрацюючого” жителя Кіровоградщини. А поруч із ним у цей момент перебувають прокурор Голованівського району та начальник міліції, - посадові особи, які, за внутрішньою інструкцією, зобов’язані особисто виїздити на кожний випадок „кримінальної смерті”. Двоє останніх, начальник РВВС та райпрокурор, мають право цілодобово носити при собі вогнепальну зброю. Та чомусь на момент загибелі отого чолов’яги, за їхніми словами, ні в кого при собі не було навіть іграшкового пістолета; натомість, згідно з їхніми попередніми поясненнями, 53-річний “браконьєр” мав аж два пістолети, на додачу до попередньо нагостреного ножа, яким завдав своїм переслідувачам більше 10 поранень.

Лозинському - орден!

Пізніше перший заступник керівника уряду Олександр Турчинов так змалює цей резонансний інцидент:

- 16 червня їхали в одній машині керівник Кіровоградської обласної прокуратури, керівник управління МВС і депутат від БЮТ. Невідома людина почала обстрілювати цю машину. Вони – люди військові і змушені були протистояти цьому. Однак, безумовно, не готові були відкрити вогонь, оскільки, як я розумію, практично не були озброєні... Не знаю, по кому він стріляв...

Не маю жодного сумніву щодо неодноразового використання фрагменту цього виступу Олександра Валентиновича на шоу ТРК „Україна” політичними противниками Юлії Тимошенко під час найближчої президентської кампанії. Надто вже високий ранг держслужбовця має людина, щоб не відчувати різницю між керівником управління МВС України в Кіровоградській області та начальником одного з райвідділів цього управління. Або між прокурором області та прокурором району.

Цікавою в цьому наборі слів є одна деталь: на переконання Турчинова, стріляв таки особисто Валерій Олійник, якому за це добряче перепало. 10 поранень обох ніг картеччю, випущеною з гладкоствольної зброї, спричинили кровотечу, внаслідок якої удаваний „кілер” по дорозі до райлікарні віддав Богові душу. Ніхто з колег по фракції цю подробицю не заперечував. Навіть більше: голову підкомітету парламентського Комітету з питань боротьби із організованою злочинністю та корупцією його колеги-БЮТівці пропонували ... відзначити державною нагородою „за піймання й знешкодження особливо небезпечного озброєного злочинця” (!).

Справа Лозинського: déjà vu?

Президент Віктор Ющенко (а саме він і мав, за задумом БЮТ, підписати указ про нагородження Лозинського) впродовж останніх 5 років вже вдруге стикається із випадком, коли „діючий” депутат Верховної Ради вбиває „маленького українця”.

Перший такий інцидент стався за участю Олексія Козаченка, обраного до ВР за списком блоку „За Єдину Україну!”. Увечері 23 липня 2004 року двоє невідомих підійшли до народного депутата і не вельми чемно попросили цигарок. Козаченко спробував зачинитись у власній автівці, що стояла поруч.

Далі свідчення очевидців і учасників НП суттєво різняться. За Козаченком, незнайомці почали його бити (перший удар прийшовся у голову, від нього нардеп втратив рівновагу), завдаючи удари руками й ногами по всьому тілу. Вже лежачи на землі, жертва нападу якось примудрився дістати з барсетки пістолет і зробити постріл в напрямку нападників. Обидва за інерцією іще кілька разів вдарили лежачого, після чого побігли геть. Козаченко піднявся до своєї квартири, кинув пістолет і набрав „02”.

Як невдовзі з’ясувалося, відчайдушний постріл був на диво прицільний. 24-річний Олексій Жеребко, який встиг до нападу на депутата ВР тричі відсидіти у в’язниці – за пограбування, розбійні напади та хуліганство – якийсь час намагався самостійно пересуватись. Його поплічник, доки вистачало сил, тягнув Олексія по землі. Зрозумівши, що той напевно помре, - кинув його на відстані приблизно 100 метрів від місця бійки і втік.

З’ясувалося, що Олександр Прядко (саме він начебто був того вечора другим нападником) теж „заслужив” право на окреме міліцейське досьє. У ньому проходив в якості „людини, схильної до скоєння злочинів, пов’язаних із завданням тяжких тілесних ушкоджень, до грабіжництва та розбійних нападів ”. Прядко, як і Жеребко, тренувався у бійцівському клубі „Капітан”, був тісно пов’язаний з контрабандним бізнесом, не пив і не курив.

Патологоанатом, який проводив розтин тіла Жеребка, зробив висновок: той був абсолютно тверезий, хоч і Прядко спершу показав, ніби вони причепилися до Козаченка, перебравши чогось міцного. На одязі Прядка жодних слідів крові не було виявлено, попри те що він аж 100 метрів тягнув людину, яка стікала кров’ю.

Міліціонери, які відносно швидко прибули за дзвінком народного депутата, діяли згідно із службовою інструкцією. У мільйонному місті було негайно введено план „Перехоплення”, який передбачає, серед іншого, щільне перекриття всіх виїздів з Одеси міліціянтами-автоматниками. І Жеребко, і Прядко – мешканці Роздільнянського району. Аби дістатись додому у такий пізній час, розшукуваний Прядко не міг скористатись електричкою. Тому він благополучно дістався до „Двох Стовпів” (так в Одесі зветься знаменита розвилка на Кишинів, Ізмаїл, Овідіопіль, на об’їзну дорогу та до власне обласного центру), без проблем сів у попутку до Роздільної. Жоден з автоматників або інспекторів ДАІ цього чоловіка чомусь не помітив. Може, його там взагалі не було?..

Міліціянти, які в силу певних політичних мотивів були зацікавлені у дискредитації Козаченка, посприяли поширенню інформації про те, що депутат вбив простого співгромадянина безпосередньо з салону власної автівки, причому пістолет ТТ не був зареєстрований.

Прокуратура Одеської області, наче знаменитий герой анекдотів, зробила висновок: і ти, Козаченко, правий, - і ти, Прядко зі свідками, теж правий. А щодо Жеребка, - він все одно мертвий, таких не судять, тож справу треба закрити.

Пан чи пропав

Такою ж передбачуваною була й поведінка трьох фігурантів кримінальної справи про вбивство Валерія Олійника. Спершу всі всерйоз сподівалися, ніби „нагорі” повірять у поквапливо написану казочку про „знешкодження небезпечного для суспільства злочинця ”, що безстрашно пішов на представників влади, при цьому стріляючи по них „по-македонському”, тобто з двох стволів одразу.

Однак перемовини про „списання” понівеченого тіла Олійника в якості „виробничих відходів”, на великий подив Лозинського та його компаньйонів, виявилися безуспішними. Не допомогло навіть термінове „введення до п’єси” іще одного, додаткового героя, або ж героїні, - четвертої учасниці „полювання за головами”. Так само, мабуть, не допоможуть й п’ята й шоста супутниці-пасажирки злощасної автівки.

Якби глава Кіровоградської області Василь Моцний і справді був „вдалим керівником”, як його намагається змалювати керівник уряду, - наврядчи він позитивно відреагував на появу, наприклад, такого офіційного документа: „...Незнайомець був нами оточений і протягом понад 20 хвилин ми настійливо вимагали від нього скласти зброю. За цей період у наш бік злочинець здійснив два постріли. Стверджуємо, що це був саме злочинець, позаяк сам факт незаконного поводження зі зброєю є складом злочину, передбаченим ст. 263 Кримінального кодексу України. Невиконання наших законних вимог та спротив працівникам правоохоронних органів свідчать про здійснення ним злочину, передбаченого ст. 342 КК України, а здійснені ним постріли в напрямку стражів порядку, та пошкодження, що він завдав їх холодною зброєю начальникові міліції Ковальському, підпадають під кримінальну відповідальність, передбачену ст. 348 КК України – „посягання на життя працівників правоохоронних органів”. „Справді, - йдеться далі в заяві, - нечасто представники громадськості або люди інших професій приходять нам на допомогу, та у даному випадку ми не лише приємно здивовані, а й вдячні як народному депутату Лозинському, так і прокурору Голованівського району Горбенку, за їхню активну участь у затриманні злочинця ”.

Не буду перераховувати прізвища міліціянтів та стаж їхньої служби в органах внутрішніх справ (він складає від 16 до 19 років у кожного). Зазначу лише: слідством, що здійснюється під проводом кращих фахівців Генеральної прокуратури України, на сьогодні достеменно встановлено: ніякої зброї жертва „представників громадськості” не мала, стріляти в їхній бік з цієї причини теж не могла. Пістолети, що згодом були покладені на капот автівки як „власність злочинця”, швидше за все, привезли із собою самі ж міліціянти з чималим стажем. Зброя або була вилучена під час чергового місячника з добровільної здачі органам правопорядку, або ж „скинута” злочинцями після виконання якогось атестату. Хоча, знаючи про суцільне моральне розтління теперішньої міліції, кілери вже... лишають знаряддя вбивства собі. Бо все одно їхній „робочий інструмент” не буде проведено документально, а „осяде” в когось із надійних людей у погонах. Якраз для таких випадків, як „голованівський”.

Зрозуміло, ніхто з міліціянтів-авторів звернення й досі не визнав, що зумисне вводив в оману співгромадян. Можливо, щойно цитований текст насправді справді писав/писала прес-офіцер УМВС України у Кіровоградській області, що, хоч і незначною мірою, та все ж виправдовує підписантів. У нашій міліції субординацію ніхто не скасовував.

Та коли після оголошення Президентом України рішення увільнити від обов’язків глави обласної державної адміністрації губернатор не поспішає підкоритись главі держави, а за допомогою улесливих підлеглих збирає у центрі Кіровограда двохтисячний мітинг на свою підтримку (людям, яких у примусовому порядку звозили з районів області, у 35-градусну спеку не запропонували навіть ковтка безкоштовної води за їхнє перебування на площі!), - причина, з-за якої у найближчому майбутньому повторення „голованівської НП” більш ніж вірогідні, значною мірою прояснюється.

Наразі двоє з трьох основних підозрюваних у вбивстві Олійника, Михайло Ковальський та Євген Горбенко, перебувають в одному зі столичних слідчих ізоляторів. Печерський місцевий суд постановив подовжити термін їхнього перебування під сторожею до 2 місяців. Третій фігурант, Віктор Лозинський, поки ніяк не видає своєї присутності. Кажуть, доки десь Нагорі йдуть перемовини щодо його подальшої долі, Віктор Олександрович спокійно живе в одного з приятелів на вулиці Пушкінській. Причому не на горищі, подібно до колишнього голови Львівського апеляційного адмінсуду Ігоря Зварича, - в цілком комфортних умовах квартири під „євростандарт”.

Свідків, які погодилися розповісти про власний досвід спілкування з трьома підозрюваними, охороняє Служба безпеки України. Ліси в Голованівському районі ретельно прочісуються з метою знаходження іще якихось жертв депутатсько-міліціцейсько-прокурорського „бєспрєдєла”. Водолази щодня обслідують водойми на території району; деякі ставки, з метою полегшення пошуків, просто зневоднюють.

От тільки людей шкода. Тих, кого наступного разу принесуть у жертву „демократії”.

Коментар експерта

Олександр ПАЛІЙ, кандидат політичних наук, завідувач відділу ІС Національної Академії наук України:

- Ситуація, яка нині жваво обговорюється в нашім суспільстві, висвітлила дуже багато проблем. Одна з них: оцінка правомірності поведінки „господаря голованівського лісу” екс-депутата Верховної Ради. Людина, орендувавши цей ліс, щиро вірила в те, що за прохід цією власністю (хоч і сам Лозинський той ліс навряд чи власноруч садив...) має повне право вбити людину.

Суспільство, як бачимо, не зацікавлене у наявності кількох сотень лендлордів та кількох сотень тисяч кріпаків, що мусять самовіддано забезпечувати добробут отого одного відсотка (відносно до загальної кількості населення) представників олігархії. Ті ж уперто присвоюють за копійки землі, використовуючи для цього законодавчий хаос (створений штучно ними ж!).

Аби запобігти такому розвитку подій, у цивілізованім світі впроваджуються механізми, що обмежують можливість олігархів створювати, подібні до голованівських, гігантські латифундії. Аби вважатися повноправним власником сільгоспугідь, людина має принаймні жити десь поблизу них, працювати на цих землях. Якщо ж вона живе в іншому регіоні, то не може фізично обробляти оті кілька сотень гектарів!

Приклад із екс-депутатом Лозинським продемонстрував, наскільки важливим для України насправді є земельне питання.

Разом з цим, історія з Лозинським дала привід і для оптимізму. Драму, що розвивалася на Кіровоградщині – одному з найдепресивніших регіонів країни - не вдалося зам’яти, жертву не зробили винуватою, а вбивць – героями. У тому, що „голованівська історія” не стане масовою, чимала заслуга свободи слова, що нині є в Україні, вітчизняних засобів масової інформації.

Олег БАЗАК, для УНІАН