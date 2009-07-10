Для іноземців у столиці відкриють спеціальну клініку

Для надання висококваліфікованої медичної допомоги іноземцям у Києві буде відкрито муніципальне медичне агентство на базі Інженерного центра експертизи та сертифікації.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на засіданні сесії Київради у четвер.

Для реалізації проекту Інженерний центр експертизи та сертифікації буде реорганізовано у Київське муніципальне медичне агентство.

Як повідомлялось на засіданні, додаткові сервіси для іноземних громадян, пов’язані з прибуттям в Україну для лікування - звичайні речі на Заході і водночас непрофільна діяльність для лікувально-профілактичних закладів Києва. Єдина можливість створити конкурентноздатний комплекс медичних послуг для іноземців, на переконання авторів концепції, це створити муніципального оператора, який надасть іноземцю якісний сервіс, організацію отримання медичних послуг.

На сьогодні Центр експертизи та сертифікації є збитковим підприємством, діяльність якого була розпочата в 1997 року. Згідно з озвученою інформацією, фактично жодного року воно прибутку не приносило.

Депутати Київради затвердили статутний фонд новоствореного комунального підприємства у розмірі 10 тис. грн.

Передбачається, що у цьому проекті будуть задіяні також інші медичні заклади, зокрема, Київський міський центр серця і Київська міська стоматологічна поліклініка.

Планується, що медагентство пропонуватиме для іноземців майже удвічі вищі розцінки на операцію, ніж для українських громадян. 50% від цих коштів будуть надходити у спеціальний фонд бюджету Києва, 50% - залишатиметься медустанові, причому 25% з них спрямовуватимуться на дотування лікарів, які працюватимуть в агентстві.