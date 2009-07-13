Новий скандал вибухнув у Великій Британії

Парламентський комітет у внутрішніх справах Палати громад має намір ініціювати розслідування відносно лондонської поліції. Парламентарії підозрюють правоохоронців у тому, що вони одержували хабарі від журналістів за організацію прослуховування телефонів відомих людей. Про це пише сьогодні "Оbserver".

Скандал вибухнув після того, як один з місцевих журналістів Клайв Гудман був визнаний винним у прослуховуванні телефону принца Чарльза. Репортер одержав чотири місяці в`язниці, а головний редактор "News of the World" був вимушений звільнитися.

Эхо Москвы