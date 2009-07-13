Російські прикордонники затримали в Північній Осетії групу українців

Російські прикордонники затримали в п`ятницю на одній з гірських туристичних баз в Північній Осетії групу громадян України, у яких не було дозволу на перебування на території республіки, що є для іноземних громадян територією з регламентованим відвідуванням, за винятком чотирьох населених пунктів.

Як передає РІА Новости, про це в неділю повідомив співробітник прес-служби прикордонного управління ФСБ Росії по Північній Осетії.

Постановою уряду РФ в 1992 році Північна Осетія після того, як стала прикордонною з Грузією, за винятком аеропорту "Владикавказ" і міст Владикавказ, Беслан, Алагіра і Ардон, почала відноситися до категорії територій РФ з регламентованим відвідуванням. Це означає, що, іноземні громадяни зобов`язані одержувати спеціальний дозвіл на перебування на території республіки. У тому випадку, якщо йдеться про перебування іноземних громадян в прикордонній зоні, то їм необхідно одержати спеціальну перепустку.

За словами співрозмовника агентства, близько десяти українців були затримані на одній з гірських туристичних баз республіки, розташованих на території прикордонного з Грузією Ірафського району Північної Осетії, під час перевірки прикордонниками і співробітниками міграційної служби порядку перебування іноземних громадян на прикордонній території.

"В результаті перевірки було встановлене незаконне перебування на одній з туристичних баз громадян України, які у встановлені терміни не реєструвалися в територіальному підрозділі УФМС по Ірафському району. Спеціальний дозвіл на перебування на території Республіки у них також відсутній", - повідомив співрозмовник агентства.

У прес-службі уточнили, що затримані громадяни за порушення перебування на території Росії будуть притягнуті до адміністративної відповідальності і кожний з них заплатить штраф.