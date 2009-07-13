В Італії можуть провести вибіркову легалізацію трудових мігрантів.

Як повідомив УНІАН голова Християнського товариства українців в Італії Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ, відповідний проект закону зареєстрований в італійському парламенті.

Цей законопроект входитиме до антикризового пакету документів і передбачатиме легалізацію іноземних працівників-нелегалів, які працюють в італійських сім’ях домогосподарками або доглядають хворих чи престарілих осіб.

Розгляд законопроекту в італійському парламенті запланований на 20 липня.

Оскільки проведення масових амністій нелегальних іммігрантів у країнах членах ЄС заборонено Євросоюзом, ця легалізація називатиметься «вибіркове врегулювання робочих відносин домашніх працівників».

Згідно з проектом закону, роботодавець (громадянин Італії, ЄС, або ж іншої держави, що має дозвіл на постійне перебування в Італії) зможе легалізувати одну домогосподарку і двох працівників з догляду за хворими. Необхідними умовами є: одноразова сплата у розмірі 500 євро за кожного робітника, початок робочих відносин не пізніше квітня 2009 року та наявність робочих відносин на момент подачі запиту.

Запити на легалізацію роботодавці зможуть подати впродовж одного місяця, з 1 по 30 вересня 2009 року, через інтернет до єдиного офісу з імміграції при префектурах.

У вересні, на час дії легалізації, уряд оголосить мораторій на видворення з країни нелегалів, за винятком кримінальних злочинців, а також на адміністративне та кримінальне переслідування роботодавців, які залучають до роботи нелегалів.

Легалізація стосуватиметься виключно домашніх працівників.

За оцінками експертів, кількість зацікавлених в легалізації робітників становитиме близько 500 тис.

На сьогодні кількість українців, які нелегально перебувають в Італії, становить близько 200 тис. осіб. Більшість з них займаються домашньою працею.