У Білорусі теж вирішили «боротися» з порнографією і розгнузданістю

У Білорусі створюється рада з моральності, яка відстежуватиме відповідність моральним нормам фільмів, які демонструються в країні, і книг, які надходять до прилавків, пише "Коммерсантъ".Творці нової структури запевняють, що нічого спільного з радянською цензурою вона мати не буде. Проте незалежні експерти переконані, що рада — суто політична структура і створюється вона для контролю за книжною і кінопродукцією, що імпортується з Росії, яка займає 85% білоруського ринку.

Секретар Союзу письменників Білорусі Георгій Марчук повідомив "Ъ", що рада з моральності створюється як громадська організація, яка зібрала разом письменників, художників, працівників культури, фахівців міністерства культури, освіти і інформації. У поле зору ради потраплять книги і фільми, які у громадськості викликають "полярні думки". В першу чергу, за словами пана Марчука, це стосується творів, які пропагують "порнографію, насильство і людиноненависницький націоналізм". "Свобода — це звичайно добре, але ми проти свободи, яка переходить в розгнузданість", - сказав він.

Практичну діяльність рада поки не почала, але як приклад творів, які стануть об`єктом його уваги, Георгій Марчук навів книгу російського письменника Володимира Сорокіна "Блакитне сало" і показану нещодавно в білоруських кінотеатрах комедію Марюса Вайсберга "Гітлер капут!". Фільм не сподобався експертам ради тим, що там, за словами пана Марчука, "всю трагедію гітлеризму перетворюють на фарс, комедію, а в результаті у молодого покоління може виникнути враження, що війна — це прикольно, може, постріляємо і ми?".

Механізм діяльності ради Георгій Марчук описав так: "Спочатку ми звернемося до творця фільму або видавця книги, де допускаються сцени відвертої порнографії, насильства або екстремізму, з проханням прибрати неоднозначні моменти і більше не повторювати в своїй діяльності такого. Якщо це не допоможе, то звернемося до правоохоронних органів з пропозицією позбавити їх ліцензії і притягати до відповідальності". В цілому ж метою організації пан Марчук назвав "збереження високих етичних ідеалів, які є в суспільстві". За його словами, оцінка ради надаватиметься зацікавленим відомствам у вигляді рекомендації звернути увагу "на особливу крайність того або іншого твору".