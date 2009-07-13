Діячі від релігії просять виділяти їм землю без аукціонів

Рада церков просить прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО дати дозвіл не застосовувати аукціони при наданні землі під будівництво нових храмів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні Ради церков до прем`єр-міністра, яке було озвучене сьогодні на зустрічі з главою уряду в Кабінеті міністрів.

Рада церков також просить уряд при розробці закону про повернення церквам культових споруд передбачити норму про заборону приватизації і продажу релігійних споруд, які раніше належали церквям, а зараз перебувають у державній або комунальній власності.

На думку представників Ради церков, для забезпечення ефективної діяльності релігійних організацій необхідно на законодавчому рівні затвердити Концепцію про державно-конфесійні відносини, котра надалі має стати основою нової редакції закону про свободу совісті і віросповідання.

Рада церков також просить Кабмін надати право релігійним організаціям створювати навчальні заклади з державною реєстрацією, а також спростити порядок державної реєстрації релігійних організацій за рахунок впровадження принципу «єдиного вікна».

Рада церков просить уряд дозволити передачу в оренду майна державної власності для надання соціальних послуг малозахищеним верствам населення.

Крім того, представники релігійних організацій і церков просять уряд встановити для релігійних організацій тарифи на природний газ, а також на гарячу і холодну воду на рівні тарифів для населення, а тарифи для опалення приміщень для проведення богослужінь – на рівні тарифів для некомерційних організацій.

У зверненні наголошується на доцільність введення безвізового режиму для іноземних проповідників, які приїздять в Україну для проведення богослужінь.