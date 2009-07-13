Доступ на пляжі Криму має бути безкоштовним

Рада міністрів Криму зобов`язала міністрів автономії, голів республіканських комітетів, органи місцевого самоврядування відмінити всі накази й інші регламентні акти, що обмежують вільний доступ у місця масового відпочинку, на комунальні пляжі, на території й об`єкти природно-заповідного фонду півострова.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Радміну АРК.

Раніше міністр курортів і туризму Криму Андрій СУМЦОВ заявив, що вхід на пляж не може бути платним, гроші повинні стягуватися за надання додаткових послуг, «як це прийнято в європейських країнах».

Як повідомляв УНІАН, Радмін Криму навесні рекомендував владі на місцях у період сезону-2009 забезпечити безплатний доступ жителів і гостей півострова на комунальні пляжі. Як наголошують у документі уряду, «під час укладення договорів оренди пляжних територій» передбачено стягнення плати тільки «за додаткові послуги з прокату пляжного устаткування».

Згідно із законодавством, в Україні плату можна брати за додаткові зручності – прокат тапчана, парасольки. Підприємці, знаючи це, пишуть на чеках і квитках на пляж «послуги пляжу», хоча гроші беруть за зручності, які, відповідно до санітарних норм, на громадських пляжах повинні бути у будь-якому випадку (ногомийка, послуги медпункту тощо). А за інші послуги – прокат лежака або парасольки – доводиться платити окремо.

Кримчани, показавши у своєму регіоні паспорт, або його ксерокопію, можуть безплатно пройти на пляжі, окрім тих, які належать санітарно-курортним установам.