Ющенко підписав закон про погодинну оплату праці

15:25, 13 липня 2009
Права людини
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Мінімальну встановлюватиме ВР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав ухвалений Верховною Радою Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (стосовно погодинної оплати праці).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Даний закон містить норми, що регулюють не лише місячний, але й погодинний рівень мінімальної оплати праці. Тобто роботодавець має оплачувати найману праці не нижче мінімального рівня за кожну відпрацьовану годину.

Конкретний розмір погодинної ставки має визначатися парламентом з урахуванням індексації рівня доходів на кожний наступний рік у законі про державний бюджет.

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