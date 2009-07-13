Прес-конференція на тему: «Справа Лозинського не буде розкрита ніколи?»

14 липня - 14-00 - Прес-конференція на тему: «Справа Лозинського не буде розкрита ніколи?». Запрошені: Владислав Лук’янов, народний депутат України; Володимир Чемерис, член правління Української Гельсінської спілки з прав людини; Олександр Ромащенко, голова Кіровоградської облорганізації ВО «Свобода», ініціатор перших звернень до силових структур з приводу вбивства Олійника; представник Генеральної Прокуратури України («ІнтерМедіа консалтинг», вул.Б.Хмельницького, 17/52-а, бізнес-центр «Леонардо»). Потрібна акредитація. Телефони: 8-063-491-85-84, 581-77-16, e-mail: pr@imk.com.ua.

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