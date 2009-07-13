У Білорусі заарештовано активіста Ліберально-демократичної партії

У Білорусі заарештовано депутата Мінської міської ради, заступника голови Ліберально-демократичної партії Білорусі (ЛДПБ) Володимира КАРУНАСА.

Як повідомляє «Європейське радіо для Білорусі», В.КАРУНАСА заарештовано за підозрою в отриманні хабара в розмірі 9 тисяч доларів.

«Останні два місяці його (В.КАРУНАСА – УНІАН) весь час викликали в Комітет держбезпеки. Ніхто не хвилювався – викликали й викликали. Почули від журналістів, що йому інкримінують хабар. Але ми ніяк не можемо зрозуміти: кому давав хабар чи брав? Він же не держчиновник. Я не знаю країни, де за хабар затримують політика», - сказав лідер ЛДПБ Сергій ГАЙДУКЕВИЧ.

За його словами, в партії ніхто не володіє точною інформацією у зв`язку з арештом В.КАРУНАСА. С.ГАЙДУКЕВИЧ повідомив, що зараз однопартійці намагаються з`ясувати обставини арешту і через адвоката зв`язатися з В.КАРУНАСОМ.