Нардепів просять забезпечити право віруючих на мирні збори

Громадська організація «Інститут релігійної свободи» (ІРС) заявляє про необхідність законодавчого забезпечення права віруючих громадян на проведення публічних мирних заходів релігійного характеру.

Про це йдеться у зверненні ІРС до голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Олега ЗАРУБІНСЬКОГО, повідомляється на сайті Інституту релігійної свободи.

Разом з цим ІРС запропонував врахувати розроблені його фахівцями пропозиції до відповідного законопроекту, який готується цим комітетом до розгляду парламентом у другому читанні.

Приводом до звернення ІРС став проект Закону «Про порядок організації і проведення мирних заходів» (реєстр. №2450), який 3 червня Верховна Рада Україною підтримала у першому читанні та доручила доопрацювати до другого читання Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. Зазначений законопроект виключає зі сфери дії закону “релігійні обряди і церемонії у випадках, передбачених Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації»”, - йдеться в повідомленні ІРС.

У зв’язку з цим Інститут релігійної свободи заявив: “В інтересах релігійної спільноти України – Церков, релігійних організацій та віруючих громадян України, вкрай важливою є потреба у запровадженні єдиного уніфікованого законодавчого підходу у сфері реалізації конституційних положень про порядок організації мирних зібрань не залежно від того, хто виступає їх організаторами і учасниками – чи то віруючі, чи то невіруючі громадяни”.

Пояснюючи свою позицію, в зверненні до профільного комітету ІРС вказує, що чинні положення частини п’ятої статті 21 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» є застарілі по відношенню до Конституції України. При цьому суттєві невідповідності цих норм Основному Закону протягом останніх десяти років стають приводом для неоднозначного застосування представниками влади. “Як наслідок, за цей період правозахисниками було зафіксовано чимало порушень конституційного права на мирні зібрання з боку органів місцевого самоврядування по відношенню до віруючих громадян. Деякі з них навіть були предметом протестів органів прокуратури та подальших позовів до суду”, – наголошується у зверненні.

З огляду на це, Інститут релігійної свободи запропонував для врахування комітетом пропозиції до тексту вказаного законопроекту, які передбачають розширення сфери дії майбутнього закону також і на публічні релігійні обряди та церемонії та внесення відповідних змін до статті 21 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

“Важливим є те, що підготовлені нами поправки не тільки спрямовані на припинення багаторічної негативної практики утисків конституційного права віруючих на проведення публічних мирних зібрань, але крім цього вони узгоджуються з проектом нової редакції Закону про свободу совісті та релігійні організації, підготовленого робочою групою при Держкомнацрелігій наприкінці червня цього року”, - заявив виконавчий директор ІРС Максим ВАСІН.

Він додав, що проект нової редакції закону, зокрема, передбачає проведення публічних релігійних заходів у загальному порядку, визначеному для усіх мирних заходів, що проводяться відповідно до статті 39 Конституції України.