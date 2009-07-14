Вчення РПЦ про права людини переклали українською мовою

У Києво-Печерській лаврі відбувся семінар, на якому було презентовано “Основи вчення Руської Православної Церкви про гідність, свободу і права людини” в українському перекладі. Як повідомляє кореспондент УНІАН, “Основи...” було розроблено робочою групою під керівництвом Патріарха Московського і всієї Русі Кирила і ухвалено на Архієрейському Соборі РПЦ, що відбувся у Москві у червні минулого року.

Зокрема, провідне положення “Основ...” полягає в тому, що «категорія свободи пов’язана з відповідальністю, а захист індивідуальних прав людини має гармонічно поєднуватись з повагою до релігійних почуттів віруючих та традиційних моральних засад суспільства».

Говорячи про вихід в світ української версії «Основ вчення Руської Православної Церкви”, архімандрит Кирил (ГОВОРУН) відзначив необхідність існування інституції, яка б надала можливість церкві долучатися до правозахисної діяльності.

Омбудсмен Ніна КАРПАЧОВА назвала «Основи…» цивілізаційним документом, "адже в ньому йдеться про вічні категорії - добра, зла, свободи, гріха...". "Ми не можемо втратити тисячолітні духовні надбання Православної Церкви", - підкреслила Н.КАРПАЧОВА. Водночас вона зазначила, що фундаментальні світові документи про права людей не суперечать вченню РПЦ.

Голова союзу жінок «За права дітей» Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО підкреслила: «Може, хтось каже, що у нас немає національної ідеї – та тут є все, що сьогодні нам потрібно (про документ. – УНІАН).

Виконавчий директор Інституту релігійної свободи Максим ВАСІН звернув увагу, що «права людини знаходять релігійне відображення, мають Євангельський початок». На його думку, погляд Церкви на права людини важливий не лише для самої церкви, а й держслужбовців, керівників та юристів, які працюють з православними людьми.

Голова Державного комітету у справах національностей і релігій Юрій РЕШЕТНІКОВ висловив переконання, що церкві по праву повинна відводитися місія участі у обговоренні суспільних питань.

Правозахисники привітали появу документу і запропонували розробити положення громадської ради УПЦ. Водночас представник правозахисної організації «Спільна мета» Руслан БОРТНІК, вважає, що у документі було б доцільно детальніше прописати право бути вільним від катувань і право на працю.

У семінарі-презентації взяли участь екс-президент України Леонід КУЧМА, високопосадовці, народні депутати України, представники правозахисних рухів та духовенство.