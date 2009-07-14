Як ДАІ «переживає» за чисте повітря

Українська Державтоінспекція почала активно опікуватися екологічними проблемами. Цими днями в країні проходить операція з високою назвою “Чисте повітря”. Працівники ДАІ перевіряють рівень шкідливих викидів двигунів іномарок і вітчизняних автівок, і щедро виписують штрафи за його перевищення. Ціна чистого повітря не маленька – до 850 гривень з авто. І порушників вистачає, адже якщо вашій машині більше 10 років, вона майже автоматично потрапить у “чорний список”.

Начебто мета благородна – турбуються в українській ДАІ за чистоту довкілля. Але якось непереконливо все це виглядає. По-перше, новенькі автівки де-факто не псують повітря. Цікаво, чи знайдеться в нашій країні хоч один можновладець, посадовець, політик чи бізнесмен, автомобілю якого більше десятка років? (Звісно, мова не йде про якісь старовинні раритетні машини). Мені слабо віриться. Отже увесь тягар матеріальних санкцій лягає на плечі робітників і селян, які у спадок дістають радянські лади і москвичі. Дискримінація виходить...

Але це не єдине спірне питання. Поборються отак наші доблесні співробітники ДАІ з “забруднювачами” повітря до 15 липня, навиписують штрафів, виконають план, і спокійно займатимуться іншими “операціями”. А 16 зранку всі ті старі автівки-порушники вільно виїдуть зі своїх гаражів, і вже нібито не буде їхній двигун виділяти токсичні гази до наступної перевірки.

А якщо б дійсно було бажання зменшити викиди токсичних речовин від автомобілів, то в країні давно б пропагувався екологічно чистий транспорт чи біопаливо. Приміром, взяти ту саму Голландію. Основний засіб пересування в столиці Нідерландів – велосипед. Для двоколісних тут навіть світлофор “вічнозелений”. І для здоров’я корисно, і для довкілля, і кількість ДТП менша. Навіть мер Амстердама на велосипеді на роботу їздить, якщо не пішки добирається...

Анна Ященко