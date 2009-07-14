Міліціонер-”перевертень” організував вбивство сім`ї

Управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України завершило розслідування та направлено до апеляційного суду Київської області кримінальну справу стосовно начальника одного із структурних підрозділів Департаменту кримінального розшуку МВС України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Його обвинувачують в організації у липні минулого року замаху на вбивство членів сім’ї, в тому числі малолітньої дитини, які проживали у приватному будинку, знищенні цього житлового будинку шляхом підпалу, підготовці до вбивства іншої особи та вимаганні чужого майна в особливо великому розмірі, незаконному носінні холодної зброї, зазначили в ГПУ.