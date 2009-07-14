Житомирські перевізники погрожують страйком

Власники приватних маршруток Житомира погрожують провести тривалий страйк у разі невиконання владою їхніх вимог дозволити приміським маршруткам рухатися вулицями обласного центру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Житомирської обласної державної адміністрації Юрій ЗАБЕЛА.

"Як відомо, згаданий страйк приватні перевізники маршрутним транспортом запланували на сьогодні, однак вчора представники страйкарів передали мені свої вимоги та висловили претензії, і протягом тижня конфлікт має бути врегульовано на рівні міської та обласної влади після опрацювання пропозицій невдоволених", - сказав Ю.ЗАБЕЛА.

Як зазначив губернатор, перевізники не згодні з підписаним ним розпорядженням про заборону в’їзду до Житомира та рух головними вулицями приміських маршруток (мета цього розпорядження - економічно відновити роботу Житомирського трамвайно-тролейбусного управління, у якого маршрутки фактично забирають пасажирів - УНІАН). Власників маршруток також не задовольняє існуюча тарифна політика, і вони вимагають підняття вартості проїзду у маршрутках з 1 грн. 25 коп. до 2 грн.

Ю.ЗАБЕЛА наголосив, що міська й обласна влада мають намір зробити все для врегулювання конфліктної ситуації та недопущення нової соціальної напруги в Житомирі після нещодавнього тривалого страйку працівників електротранспорту.

Водночас губернатор повідомив, що принципово наполягатиме на виконанні в області закону про електротранспорт, та заявив, що влада області має ряд претензій до технічного стану приватних маршруток та стану безпеки перевезень ними пасажирів.

При цьому на прес-конференції у голови Житомирської ОДА прозвучало, що у випадку невиконання вимог власників маршруток вони мають намір розпочати страйк 21 липня.

Як повідомлялося, після тривалого страйку працівників електротранспорту Житомира владою області було вжито заходи для звільнення головних вулиць міста від приміських маршруток, що викликало невдоволення останніх. Днями вони розповсюдили оголошення про те, що з 14 липня приміські маршрутки припинять перевозити людей. Головною причиною такого кроку невдоволені назвали невідповідність вартості проїзду фактичним витратам, зміну руху маршруток та недоотримання від держави коштів за перевезення пільговиків. З 11 липня у Житомирі на 25 коп. - до 1 грн. також подорожчала вартість проїзду в електротранспорті.