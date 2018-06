“Консул намагався дати ляпас не мені, а Українській державі”

Дипломат розтягнув губи й почав кривлятися... Гепнув по скляній перегородці, що розділяла нас, навпроти мого обличчя, наче бив мене по обличчю... “Вопросы здесь задаем мы!”...

Громадянці Валентині Малєй у Консульстві Греції в Києві не дали візу. Подія, власне, нічим не визначальна, хоча сьогодні таке трапляється дедалі рідше. Потік заробітчан у Європу різко скоротився – у світі криза, безробіття, туристичні потоки падають, і чимало країн намагаються принаймні не створювати штучних перепон українським туристам.

Але Валентині Малєй не просто візу не дали... Керівник Консульського відділу Грецького посольства Дімітріос Міхалопулос провів з нею таку “співбесіду”, яка щонайменше тягне на внутрішнє службове розслідування Міністерства закордонних справ Греції.

Після публікації про інцидент у пресі ми зв’язалися з його учасниками.

– У Греції я була кілька разів, – розповіла нам Валентина Малєй. – Їздила туди з родиною виключно на відпочинок – у чотири- та п’ятизіркові готелі на Криті, на острові Закінтос, на Пелопоннесі. Цього разу теж здала документи – через турфірму “Музенідіс Тревел” – для тижневої поїздки на Халкідікі. За готель і авіаквиток було заплачено 1300 євро. Відповідні документи, звісно, були здані в посольство – усе, як завжди. Але за два дні до поїздки мені повідомили в турфірмі, що візу не поставили з мотивацією: “підозріливо часто їздить до Греції”. Зв’язалися з Консульством, там сказали, що завтра о 10.30 консул чекає мене на співбесіду, аби переглянути документи. Я прийшла у призначений час... За скляною перегородкою консул про щось розмовляв зі співробітницею – очевидно, українкою. Та сказала мені подати документи. Я помітила, що в консула неприродно тремтять руки, він нервовим рухом узяв пачку моїх документів і став хаотично їх перебирати, не дивлячись на них. Я мовчки чекала. Консул спочатку щось емоційно говорив...

“Я їду на відпочинок на Халкідікі в заброньований готель, – почала було я. – Там уже відпочиває моя родина, яка полетіла туди кілька днів тому... Щось не так?”

“Женщина, – перебила мене працівниця”. – Вопросы здесь задаем мы! Кто у вас находится в Греции ?»

«Дочка, зять і їхня дитина”, – сказала я.

“Тогда вам нужна не туристическая виза… – сказала працівниця, очевидно, перекладаючи слова консула. – Пусть ваша дочь сделает вам вызов ».

«Ви не зрозуміли, сказала я. Вони такі самі туристи, як і я... Як вони можуть надіслати мені виклик, коли вони громадяни України й проводять там відпустку?” Я показала на ваучер та інші документи, з яких усе було зрозуміло...

“Женщина! Вопросы здесь задаем мы ”, – знову обірвала мене працівниця українського походження.

Консул раптом почав кричати грецькою мовою, звертаючись начебто до мене, але працівниця не перекладала, вона стурбовано глянула на нього й трохи відсунулась убік. Хоча, судячи з усього, особливо не здивувалася.

Він ляпнув моїм паспортом по столі, гепнув рукою... І раптом – я ледве повірила власним очам: консул витягнув шию, вирячився й почав до мене кривлятися, розтягнув губи й очі пальцями... Тоді він різко підскочив до скляної перегородки, що нас розділяла й кілька разів стукнув по ній рукою навпроти моїх очей, спочатку кулаком, ніби бив мене в обличчя, а потім долонею – наче намагався дати ляпас... Я була шокована й не могла вимовити ні слова... Почувши лайку й гупання, до нас із іншої кімнати визирнув якийсь консульський клерк – схоже, це був охоронець, – він занепокоєно глянув на консула. Я забрала паспорт і покинула приміщення.

– Що казав консул, ви розібрати не могли?

– Ні. Він кричав грецькою... Але я маю багаторічний педагогічний стаж і знаю напевне, що судячи з хамських жестів і міміки, це не була нейтральна лексика...

– Що, на вашу думку, могло означати описане вами кривляння пана консула?

– Не знаю. Напевне, він вирішив, що я заробітчанка, з якою він може дозволити собі таку манеру спілкування, і в його очах я виглядаю такою, як він показав...

– Чи були свідки вашої співбесіди?

– Я ж кажу: українська працівниця консульства і грецький клерк. Дуже сподіваюся, що в приміщенні посольства ведеться відеоспостереження, і керівництво пана консула продивиться відеозапис. Думаю, воно буде шокованене не менш, ніж я.

– Чи пояснили вам, що означає фраза “занадто часто їздить у Грецію”?

– Ні... Я збиралася пояснити, що справді часто відпочиваю в Греції, останній раз була там на травневі свята, але ж мене ніхто не слухав... Та справа не в тому, що мені не надали візу... Якщо консульство не встигло перевірити, чому я їздила в Грецію в травні – я це розумію: туристичний сезон, великий наплив людей. І для мене це не велика втрата... Але мене глибоко обурила негідне поводження дипломата. Він намагався дати ляпас не мені – а моїй державі! Невже мій уряд не здатний захистити мене від такої сваволі?

– За нашою інформацією, після розголосу цього інциденту консул готовий був надати вам візу...

– Та причому тут віза? Мені не потрібні “хабарі” за мовчання, я лише хочу цивілізованого, європейського ставлення до мої держави!

Ми намагалися зв’язатися з консулом Дімітріосом Міхалопулосом. Співробітниця консульства сказала по телефону, що про інцидент їй відомо, але консул жодних коментарів пресі не даватиме, “поки не приїде посол” (грецький посол перебував у від’їзді).

За останні роки Грецьке консульство в Україні здобуло недобру славу. Заробітчани в Греції розповідали авторам, що платили по кілька тисяч євро за отримання віз через фірми, котрі спеціалізуються на відправці робочої сили. Колишнього консула в Україні Костянтиноса Бібікоса навіть засудили в Греції на 21 рік позбавлення волі за хабарництво. Також були засуджені спільники хабарника: 19 років отримав клерк Грецького консульства і 9 років – громадянка України, яка працювала в київській турфірмі. Міністерство закордонних справ Греції провело кадрову ротацію серед своїх дипломатів в Україні. Але кадрова проблема, схоже, досі залишається актуальною...

На жаль, ми не знаємо біографії нинішнього консула Дімітріоса Міхалополуса. Але особа з таким самим ім’ям на посаді грецького консула вже оскандалилася в Македонії через... свою “брутальність”. Македонська преса активно писала про “зверхнє, нецивілізоване, брутальне ставлення до країни перебування та “сваволю” консула Посольства Греції в Скоп’є Дімітріоса Міхалопулоса. У грецькому Міністерстві закордонних справ, за даними македонської газети “Вест”, він здобув репутацію “конфліктної особистості”.

Нам, зізнатися, неприємно про все це писати... Тому що ми дуже любимо Грецію. І теж “занадто часто” їздимо туди на відпочинок... Нам імпонує розважливий, неспішний підхід греків до життя... “Сєга-сєга”, кажуть вони, коли хтось метушиться, гарячкує, робить щось поспіхом, що означає “помалу-помалу”.

Коли ми розмовляли з учасниками інциденту, збирали коментарі, нам було дуже ніяково... З телефонної розмови з працівниками консульства там стало зрозуміло, що Валентину Малєй із якихось причин сприйняли як заробітчанку. Наче це якось виправдовує хамське поводження дипломата.

Ми легко уявили ту “нікчемну” в очах пана консула, безправну українську жінку, яка в боротьбі за омріяну візу стерпить будь-яке приниження. Перед нею можна продемонструвати благородний гнів, неврівноваженість, вдатися до приступу істерики, махати перед її очима кулаками – вона все одно нікуди не скаржитиметься, бо її жалюгідна заробітчанська кар’єра перебуває в могутніх руках наділеного владою чиновника.

Юрист Андрій Гінкул з компанії “Навігатор”, яка займається, зокрема, і сферою туризму повідомив нам таке:

– Оцінюючи інцидент, що відбувся в Посольстві Греції з юридичної точки зору, варто зазначити два основні моменти. По-перше, треба розділити де дії Консула як посадової особи, і дії Консула – як людини. В обох випадках громадянка Малєй Валентина має право оскаржити як рішення посадової особи, так і поведінку громадянина Греції Дімітріоса Міхалопулоса. Різниця полягає в процедурі оскарження. Рішення Консула як посадової особи можуть бути оскаржені: в Посольстві Грації в Україні (перед паном послом), і Міністерстві закордонних справ України, у Міністерстві закордонних справ Греції в спеціальних департамент – Complaints, Greek and Foreign Citizen Accidents, Lost or Stolen Travelling Documents, Search for Foreign Persons in Greece, тел. 210-368-2357, 210-368-2358. У результаті можна добитись рішення про видачу візи. Поведінка громадянина Греції Дімітріоса Міхалопулоса також може бути предметом оскарження в Посольстві Грації в Україні (перед паном послом), в МЗС України, в МЗС Греції (ті самі департаменти), а також предметом цивільного судового позову про захист честі та гідності й відшкодування шкоди завданої непристойною та образливою поведінкою. Як правило, такий позов подається за місцем розташування відповідача, тобто в даному разі – на території Греції. За результатами розгляду позову можна отримати компенсацію отриманих моральних збитків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України , директор Департаменту консульської служби Сергій Погорельцев зазначив, що цей випадок не залишиться без реагування з боку МЗС, тож у зовнішньополітичному відомстві пообіцяли докладно вивчити ситуацію і вжити відповідні заходи.

У Посольстві Греції в Україні УНІАН відповіли, що посол зараз не готовий надати письмові коментарі, оскільки займається розслідуванням інциденту – на це йому знадобиться 2–3 дні. А пані Валентину Малєй запросили до посла на зустріч.

Володимир Гетьман, Анна Ященко