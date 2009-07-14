15 липня - 11-00 - В медіа-холдингу «Главред-медіа» відбудеться прес-конференція на тему: «Підвищення тарифів на комунальні послуги: спасіння утопаючих – справа рук самих утопаючих». Учасники: голова Об`єднання співвласників багатоквартирних будинків "Перший будинок" Михайло Кальтагейсер, а також представники громадських організацій по захисту прав власників житла Києва (вул.Стрітенська, 2/8). Акредитація на місці за редакційними посвідченнями. Телефон: 8(068) 346 39 41.