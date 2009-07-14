15 липня - 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Хто надає воїнам-афганцям ордери на квартири у неіснуючі будинки та продає їхні земельні ділянки стороннім?”. Кому потрібна кімната інваліда -“афганця” в гуртожитку, з якого його виселяють просто неба? Чому влада зневажає учасників бойових дій ? Як сьогодні виживають сім’ї тих, хто загинув в Афганістані? Мовчання та терпіння воїнів-інтернаціоналістів закінчується...(вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.