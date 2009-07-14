Істерикою грецького консула в Україні займається посольство і МЗС

Інцидент за участю грецького консулаДімітріоса Міхалопулоса та громадянки України Валентини Малєй став предметом службового розслідування у посольстві Греції в Україні. Про це УНІАН повідомили у посольстві.

Брутальне поводження керівника Консульського відділу з українською відвідувачкою не залишиться без реагування і з боку МЗС - у зовнішньополітичному відомстві пообіцяли докладно вивчити ситуацію і вжити відповідні заходи.

Як повідомляв УНІАН, Валентині Малєй у Консульстві Греції в Києві відмовили у візі на підставі того, що вона, мовляв, підозріло часто їздить до Греції. Консул Дімітріос Міхалопулос, до якого українка потрапила на прийом, провів з нею "співбесіду", яка супроводжувалася не лише підвищеним хамським тоном, але й образливими гримасами і жестами.

"Він ляпнув моїм паспортом по столі, гепнув рукою... І раптом – я ледве повірила власним очам: консул витягнув шию, вирячився й почав до мене кривлятися, розтягнув губи й очі пальцями... Тоді він різко підскочив до скляної перегородки, що нас розділяла й кілька разів стукнув по ній рукою навпроти моїх очей, спочатку кулаком, ніби бив мене в обличчя, а потім долонею – наче намагався дати ляпас... Я була шокована й не могла вимовити ні слова... Почувши лайку й гупання, до нас із іншої кімнати визирнув якийсь консульський клерк – схоже, це був охоронець, – він занепокоєно глянув на консула. Я забрала паспорт і покинула приміщення", - розповіла жінка.

Кореспондент УНІАН, який звернувся за коментарями у посольство, з телефонної розмови зрозумів, що Валентину Малєй із якихось причин сприйняли як заробітчанку (неначе це може бути виправданням). Звертаючись у посольство за візою, Валентина Малєй представила відповідні документи, у тому числі ті, які підтверджують бронювання готелю і придбання авіаквитків.

Матеріал “Консул намагався дати ляпас не мені, а Українській державі” читайте тут.