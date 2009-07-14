Мораль наступає на свободу слова

Українська асоціація видавців періодичної преси (УАВПП) звернулася з протестом до голів профільних комітетів ВР, комітету з питань телебачення та радіомовлення, а також голів парламентських фракцій, проти ухвалення закону, що передбачає кримінальну відповідальність за порушення законодавства про суспільну мораль.

Про це йдеться у заяві УАВПП, текст якої має у розпорядженні УНІАН.

За інформацією УАВПП, 9 червня Верховною Радою України прийнятий у першому читанні проект Закону про внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу України (щодо захисту суспільної моралі) № 1340 від 15.05.2008

"Зазначений закон не може бути прийнятим з огляду на те, що оперує недосконалою термінологією Закону України «Про захист суспільної моралі». У разі прийняття вище зазначеного закону, під загрозою кримінальної відповідальності опиняться редактори та журналісти чоловічих й жіночих газет та журналів, а також таблоїдів, масових розважальних видань. Таким чином набуття чинності змін до ККУ означає закриття цілих сегментів ринку друкованих видань", - зазначають в Українській асоціації видавців періодичної преси.

Як сказано в повідомленні УАВПП, зазначена редакція змін до ККУ не відповідає задекларованим завданням, а саме боротьбі з дитячою порнографією, натомість прийняття такого закону поставить поза законом цілі сегменти видавничого бізнесу.

Саме тому УАВПП звернулася з протестом проти прийняття змін до Кримінального кодексу і закликає видавців підтримати зазначений протест та висвітлювати проблему на своїх сторінках, аби не допустити знищення ЗМІ під гаслом «захисту моралі».