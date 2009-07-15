У середу, 15 липня, об 11.00 у Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ відбудеться засідання «круглого столу» на тему: «Іменем України» або чи можна спокійно споглядати на підміну судової влади і функцій держави?". Після закінчення "круглого столу" - брифінг голови координаційної ради асоціації антиколекторів та правозахисників «Ваша Надія» на тему: «Чи випрадково це все, або як на шиї правозахисників затягують зашморг в «делікатний» спосіб.

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