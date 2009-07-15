Мінкульт не дозволив прокат фільму Саші Барона Коена «Бруно»

Міністерство культури і туризму України не дало дозволу на прокат фільму «Бруно». Комедія за участю Саші Барона Коена повинна була вийти в український прокат 23 липня.

Голова Державної служби кінематографії Міністерства культури і туризму України Ганна Чміль пояснила «Телекритиці», що таким було рішення Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Міністерстві культури. Без прокатного посвідчення показ фільму є незаконним. Попередній фільм Коена – «Борат» – також не було дозволено в Україні.

Своє рішення голосувати проти надання фільму прокатного посвідчення член Експертної комісії Максим Ростоцький – голова ВГО «Телеглядацька асоціація батьків України» – назвав «своїм обов`язком як психолога і юриста». На його думку, ця стрічка містить такі елементи, що, відповідно до чинного законодавства, підлягають забороні: «сцени гомосексуального характеру, що містять збочення».

Ще один член комісії, голова Національної спілки кінематографістів України Сергій Тримбач, прокоментував своє рішення так: «Якщо чесно, то цього фільму я не дивився, але мені сказали, що там є епізоди, заборонені законодавством України». Які саме епізоди малися на увазі, пан Тримбач пояснити не зміг.

Тим часом Аксинія Куріна, кінознавець та член Експертної комісії, висловила своє незадоволення колективним висновком комісії: «Я глибоко обурена, що фільм "Бруно" заборонили. Ця стрічка вийшла у прокат навіть у таких пуританський країнах, як Великобританія та США. Якщо "Бруно" не пройшов навіть експертизи Мінкультури, тоді ці експерти просто не здатні відрізняти порнографію від мистецтва. Як кінознавець можу стверджувати, що цей фільм не є порнографією. Всі відверті сцени абсолютно виправдані, адже вони є авторським задумом: це сатира на сучасне суспільство, в якому всі ці явища постійно відбуваються».

За словами Аксинії Куріної, причина відмови у видачі прокатного посвідчення полягала в тому, що «представники кінопрокатної компанії "Сінергія", які подавали фільм на отримання дозволу на показ, поводилися так, ніби гру програно. Фільм на експертизу було подано без перекладу, в жахливої якості. Потрібно було зробити показ для преси, працювати з суспільною думкою, звернутися до молодих культурологів і філософів. Вони не зробили геть нічого для того, щоб фільм потрапив до глядача».

На думку кінознавця, для перегляду в кінотеатрах стрічку можна дозволяти з 16 років, як це зроблено в Португалії та Ірландії; для телепоказу ж найбільш доцільним був би рейтинг 18 років, тобто після 23.00

Повна назва фільму – «Бруно: Захопливча подорож Америкою, з метою змусити гетеросексуальних самців відчути дискомфорт у пристутності гомосексуаліста-іноземця у футболці-сіточці». У деяких країнах фільм вийшов у прокат у дещо цензурованому варіанті, оскільки він сповнений відвертих сцен. У США перегляд фільму дозволено з 17 років та в присутності дорослого, у Великій Британії – з 18 років.

«Телекритика»