У Казахстані посилили інтернет-цензуру

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв підписав законодавчі поправки, відповідно до яких усі інтернет-сайти прирівнюються до ЗМІ і судам дозволяється припиняти роботу порталів.

Правозахисники вважають, що законодавчі нововведення посилюють контроль над інтернетом і утискають свободу слова у країні.

Документ, прийнятий напередодні головування Казахстану в Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ), прирівнює усі інтернет-ресурси до засобів масової інформації і дає право судам закривати сайти, якщо інформацію, яка є там, буде визнано незаконною.

"Глава держави підписав закон Республіки Казахстан "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Республіки Казахстан з питань інформаційно-комунікаційних мереж", спрямований на вдосконалення системи державного регулювання відносин, пов`язаних із розповсюдженням на території країни інформації за допомогою інформаційно-комунікаційних мереж", - йдеться у повідомленні на офіційному сайті президента країни www.akorda.kz.

Наприкінці червня парламент Казахстану прийняв поправки, внісши лише одну концептуальну зміну - вилучивши пункт, що дає право генеральному прокурору закривати видання на три дні без рішення суду.

Напередодні головування в ОБСЄ Казахстан взяв на себе низку зобов`язань щодо політичної лібералізації, зокрема, у сфері виборчого законодавства та засобів масової інформації. Однак у квітні влада заявила, що не всі рекомендації ОБСЄ в силу "державної специфіки" будуть враховані.

Міжнародні правозахисні групи критикують Казахстан за відступ від зобов`язань у сфері демократизації.

У багатій нафтою центральноазіатській країні, телебачення і газети переважно лояльні президентові країни, а суди знаходять різні причини, щоб закрити нечисленні опозиційні видання.

Нагадаємо, міжнародна журналістська організація Репортери без кордонів опублікувала у четвер, 12 березня, доповідь Вороги інтернету, приурочену до Всесвітнього дня проти цензури у Мережі.

Кореспондент