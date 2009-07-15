Рівненські екологи подали скаргу на Білорусь

Рівненська громадська організації «Екоклуб» подала скаргу про невиконання Білоруссю своїх зобов’язань у рамках Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (відомої також як Конвенція Еспоо).

Як передає кореспондент УНІАН, у скарзі йдеться про те, що уряд Білорусі прийняв рішення про будівництво двох реакторів атомної електростанції без виконання вимог Конвенції Еспоо.

Зокрема, сусідні держави не були відповідним чином поінформовані про можливий транскордонний вплив у наслідок таких рішень, а також не було створено процедури залучення громадськості до прийняття цих рішень.

Юридичну підтримку у поданні скарги до Секретаріату конвенції надав Європейський ЕкоФорум.

Довідка УНІАН. Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті в Конвенції ЄЕК ООН, була підписана в Еспоо, Фінляндія, у 1991 році, і вступила в силу у 1997 році. У Конвенції викладаються зобов`язання сторін, тобто держав, які погодилися бути пов`язаними положеннями Конвенції - провести оцінку впливу на навколишнє середовище деяких видів діяльності на початковому етапі планування. Вона також встановлює загальні зобов`язання держав повідомляти та консультуватися один з одним по всіх великих проектах, які можуть мати істотний несприятливий транскордонний вплив на навколишнє середовище.

Білорусь та Україна є сторонами Конвенції Еспоо.