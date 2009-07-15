У Харкові піймали нечесного на руку суддю

Прокуратура Харківської області передала до Верховного Суду України для визначення підсудності кримінальну справу стосовно судді одного з місцевих судів Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, обвинувальний висновок затверджено за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу України за фактом винесення завідомо неправосудних рішень у цивільних справах за позовами одного з кооперативів про визнання права власності на земельні ділянки загальною площею 225 га на території Харківського району та за позовами громадян про визнання права власності на житловий будинок та квартиру у Харкові.